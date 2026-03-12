이규설 출마예정자, 민주당 홍천군수 경선 '정책 단일화' 제안

공군오 전 의장 불출마 계기 "원팀 구성해 본선 승리·홍천 재도약 이뤄야"

[홍천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 더불어민주당 홍천군수 출마예정자인 이규설 홍천군번영회장이 당내 경선 경쟁자들에게 '정책 단일화'와 '정책 연대'를 공식 제안하며 본선 승리를 위한 '원팀(One Team)' 구성을 촉구했다.

이규설 출마예정자는 군민과 당원들에게 전하는 메시지에서 "흩어진 강줄기를 모아 하나의 홍천강으로, 오직 승리를 향해 나아가겠다"며 다자 구도로 과열된 경선 분위기에 대해 "홍천의 발전을 위한다는 명분이 혹여나 군민들께 선거 피로감을 드린 것은 아닌지 제 자신부터 엄중히 돌아본다"고 밝히고 군민과 당원들에게 사과의 뜻을 전했다.

이규설 출마예정자.[사진=이규설 출마예정자] 2026.03.12 onemoregive@newspim.com

그는 "경선은 본선 승리를 위한 징검다리일 뿐 결승점이 아니며, 내부의 소모적인 대결이 깊어질수록 본선 승리는 멀어질 수밖에 없다"고 진단했다.

특히 최근 불출마를 선언한 공군오 전 홍천군의회 의장의 결단을 "당의 승리를 위해 자신을 내려놓은 '선당후사'의 모범"으로 평가하며 통합의 구심점으로 삼아야 한다고 강조했다. 이 출마예정자는 "공 전 의장님의 통 큰 결단은 우리 모두가 본받아야 할 통합의 마중물"이라며 "남은 후보들이 개인의 영달보다 민주당 승리라는 대의를 위해 하나로 뭉쳐야 한다"고 말했다.​

이 출마예정자는 이를 위한 구체적 방안으로 동료 출마예정자인 이광재, 박승영, 안병석 후보에게 "실질적이고 생산적인 정책 연대 및 정책 단일화"를 제안했다. 각 후보가 가진 비전과 핵심 공약을 하나로 모아 '민주당만의 하나 된 홍천 발전 청사진'을 공동으로 완성하고, 경선 이후에도 모든 후보가 그 정책을 함께 추진하는 '정책 공동체'를 만들자는 구상이다.

그는 "정책부터 먼저 단일화해 경선 후유증을 원천 차단하고, 누가 최종 주자가 되더라도 모든 후보가 그 정책을 내 일처럼 추진할 수 있는 강력한 정책 공동체를 구축해야 본선에서 승리할 수 있다"고 설명했다.

끝으로 이 출마예정자는 "홍천은 가능성이 없는 곳이 아니라 제대로 된 경제 리더십이 필요한 곳"이라며 "흩어진 강줄기는 금방 마르지만 그 물줄기들이 모여 하나의 홍천강을 이룰 때 그 무엇도 막을 수 없는 거대한 흐름이 된다"고 말했다. 그는 "우리의 목표는 단 한 명의 당선이 아니라 소멸 위기에 처한 홍천을 다시 일으켜 세우는 것인 만큼, 저부터 모든 기득권을 내려놓고 통합의 밀알이 되겠다"고 덧붙였다.

