경북동해안 연안 '주의보' 발령...울진·포항해경, 취약지 순찰 강화

13일 새벽부터 최고 3.5m 높은 파고..."연안해안 출입 자제 당부"

[울진·포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 동해안 연안에 안전사고 '주의보'가 발령됐다. 울진·포항해경은 취약지 순찰을 강화했다.

해경은 경북 앞바다에 강한 바람과 높은 물결이 예상됨에 따라 연안 해역 안전사고 예방을 위해 13일 오전 0시를 기해 연안사고 위험 예보 '주의보'를 발령한다고 12일 밝혔다.

경북 울진.포항해경이 경북앞바다에 강한 바람과 높은 물결이 예상됨에 따라 연안해역 안전사고 예방위해 13일 오전 0시를 기해 연안사고 위험예보 '주의보'를 발령한다고 12일 밝혔다.[사진=포항해경]2026.03.12 nulcheon@newspim.com

주의보는 기상특보 해제까지 이어진다.

기상청 예보에 따르면 13일 새벽부터 동해 남·북부 전 해상에 풍속 7~16m/s 이상의 강한 바람과 1.0~3.5m의 높은 물결이 일 것으로 예고됐다.

울진·포항 해경은 기상특보 발효 전 조업선 및 항행선에 대한 안전 해역 이동과 조기 입항 등 선제적 안전관리에 들어갔다.

또 사고 발생 위험이 높은 항·포구, 갯바위, 방파제 등 위험 구역을 중심으로 연안 순찰 활동을 강화하는 한편, 지자체, 관계 기관과 협력해 위험 지역 출입 자제 홍보도 강화했다.

해경 관계자는 "해안가, 갯바위, 방파제 등 추락주의 예방 점검을 중점으로 안전 계도를 강화했다"며 "해안가나 갯바위, 방파제 등에서는 특히 갑작스러운 돌풍 또는 너울성 파도에 안전사고를 당할 수 있으므로 낚시객이나 행락객은 출입을 자제할 것"을 당부했다.

