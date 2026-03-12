동해시, 610억원 규모 민생경제 활성화 대책 본격 가동

동해페이·청년도담센터·소상공인 지원 등 4대 분야 추진

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 세계 통상 불확실성과 고물가로 얼어붙은 민생경제를 회복하고 지역경제 활력을 높이기 위해 '민생경제 활성화 대책'을 본격 추진한다고 12일 밝혔다.

시는 신항 건설, 동해선 개통, 삼척~강릉 고속화철도 예타 통과, 동서고속도로 본격 추진 등 물류·교통 인프라 확충으로 지역 발전 기대감은 커졌지만, GS동해화력·DB메탈 등 주요 기업의 가동률 감소가 고용률 하락으로 이어지고 있다고 분석했다.

강원 동해시청 [사진=동해시청] 2020.11.13 onemoregive@newspim.com

또 묵호 등 주요 관광지는 매출이 증가하고 있는 반면 천곡 시내와 비관광 지역은 매출 부진과 빈 점포 증가로 상권 양극화가 심화되고 있으며, 양질의 일자리 부족과 수도권과의 임금 격차, 주거·교육·문화 인프라 취약으로 청년층의 수도권 유출이 지속돼 청년 인구가 매년 감소하고 있다고 설명했다.

수소 산업 육성 등 미래 산업 기반은 조성 단계에 있어 산업 공동화 현상 극복을 위한 적극적인 기업 유치와 지원 정책이 필요하다는 점도 함께 짚었다.

이번 민생경제 활성화 대책은 ▲민생경제 회복과 소비 촉진 ▲고용 안정·청년 정착 ▲소상공인 매출 증대·자생력 확보 ▲중소기업 성장·수출 확대를 목표로 한다. 추진전략은 ▲시민 체감형 민생경제 회복 지원 ▲청년 생활 밀착 지원 및 지역 활력 일자리 창출 ▲소상공인 경영 안정 및 지역 상권 활성화 ▲맞춤형 기업 지원을 통한 미래 도약 기반 마련 등 4대 분야로, 21개 사업에 610억 원 규모 예산이 투입된다.

민생경제 회복과 소비 촉진을 위해 시는 공공기관·기업체·군부대·시민이 함께하는 '내 고장 상품 팔아주기(Buy 동해) 운동'을 대대적으로 전개하고, 시청 전 직원이 부서별 선결제·선구매·골목상권 가는 날을 운영한다.

올해 동해페이는 700억 원을 발행하고, 가정의 달·명절 기간에는 한도액을 50만 원에서 70만 원으로 상향하거나 인센티브를 최대 15%까지 확대할 계획이다. 착한가격업소에서 동해페이 결제 시 인센티브 5%를 추가 지원하고, 관광지 입장료 환급제를 통해 관광객 소비를 지역 상권으로 연계하는 방안과 농·특산물·수산물 소비 촉진 대책도 함께 추진한다.

청년 분야에서는 묵호진동 95-12번지 일원에 '청년도담센터'를 연내 조성해 청년 활동 거점으로 활용하고, 청년 공간 '열림'과 '청년가치성장타운'을 중심으로 일자리·교육·문화 지원 프로그램을 확대해 청년의 지역 정착을 유도한다.

신규 시책인 '청년 요식업 창업자 육성사업'과 청년채움 고용장려금, 지역주도형 청년일자리, 강원 일자리 환경개선사업, 일자리 안심공제 등을 통해 청년 고용 안정도 강화한다. 청년도전지원사업, 일자리지원센터 운영, 취업아카데미 등 취업지원 프로그램과 행복일자리·지역공동체일자리 등 직접 일자리 사업에는 상·하반기 총 12억 원이 투입된다.

소상공인과 골목상권을 위해서는 소상공인 카드수수료 지원, 식품·공중위생업소 환경개선, 으뜸·모범음식점 육성, 생계형 1인 자영업자 사회보험료 지원 등을 추진한다. 동쪽바다중앙시장 문화관광형시장 육성사업을 통해 특화상품 수제어묵 개발, 상인 역량 강화, 소규모 시설 개선을 이어가고, 천곡제일시장 지원과 골목형 상점가 지정을 확대해 골목상권 활성화를 도모한다.

맞춤형 기업 지원 확대를 위해서는 중소기업·소상공인 융자추천 및 이자보전 사업에 14억4000만 원을 편성하고, 유망 중소기업 이차보전율을 3.5%에서 4%로 상향한다.

융자추천 규모는 240억 원 한도로, 지난해 220여 건 231억 원을 지원한 데 이어 노란우산 신규가입 장려금도 병행한다. 아울러 토털 마케팅·수요자 맞춤형 기업지원, 창업보육센터 입주기업 경쟁력 강화, 인터넷 쇼핑몰 '동해몰' 입점 확대, 제조기업 AI 전환 지원, 산업단지 입주기업 지원 등을 통해 미래 성장 기반을 다질 방침이다.

시는 또 제61회 강원도민체전과 장애인생활체전 개최, 중앙·도 단위 체육대회 유치를 통해 선수단과 방문객 유입에 따른 숙박·외식·관광 소비 증가가 지역 경제 활성화로 이어질 것으로 기대하고 있다.

심규언 동해시장은 "고물가와 경제 위기, 일자리 문제 등으로 소상공인과 자영업자, 기업들이 체감하는 경기가 매우 어려운 상황"이라며 "민생경제 안정과 체감 경기 회복을 위해 시정의 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.

