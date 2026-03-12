주천희, WTT 챔피언스 충칭서 세계 1위 쑨잉사에 0-3

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자 탁구의 간판 주천희(삼성생명)가 세계 1위 쑨잉사(중국)의 벽을 넘지 못하고 WTT 챔피언스 충칭 첫 판에서 고개를 숙였다.
주천희는 12일 중국 충칭에서 열린 2026 월드테이블테니스(WTT) 챔피언스 충칭 여자 단식 32강에서 쑨잉사에게 게임 스코어 0-3(5-11 11-13 8-11)으로 패해 16강 진출에 실패했다. 세계 17위인 주천희는 1월 WTT 챔피언스 도하 16강에서 천싱퉁, 지난달 싱가포르 스매시 64강에서 왕이디에게 모두 0-3으로 진 데 이어 또 한 번 중국 강자들의 벽을 실감했다.
이번 대회에는 남녀 세계 상위 32명이 출전해 단식만으로 우승을 다툰다. 한국 선수 가운데서는 여자 단식 16강에 오른 신유빈(세계 14위·대한항공)이 세계 4위 주위링(마카오), 남자 단식 16강에 합류한 안재현(세계 19위·한국거래소)이 세계 6위 펠릭스 르브렁(프랑스)과 각각 8강 진출을 놓고 맞붙는다.
psoq1337@newspim.com