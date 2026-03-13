[오늘날씨] 서울 한낮 12도...일부지역 눈·비

아침 최저 -2~4도·낮 최고 6~14도

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 13일은 서울 낮 최고기온 12도로 비교적 온화한 날씨가 예상된다. 일부지역은 비 또는 눈이 오겠다.

기상청에 따르면 이날 중부지방은 대체로 맑다가 오후부터 대체로 흐리겠다. 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많겠다. 동해안은 대체로 흐리겠다. 오전까지 부산·울산에는 비, 오후까지 강원동해안·산지와 경북동해안·북동산지는 비 또는 눈이 오겠다.

[사진=뉴스핌 DB]

오는 13일까지 예상 적설량은 강원산지 5~15cm(많은 곳 20cm이상), 강원동해안 1~3cm, 울릉도·독도 3~8cm, 경북북부동해안 1cm 미만 등이다. 오는 13일까지 예상 강수량은 강원동해안·산지 5~20mm, 경북동해안·북동산지, 울릉도·독도 5~20mm, 부산·울산 5~10mm다.

아침 최저기온은 -2~4도로 예상된다. ▲서울 2도 ▲인천 2도 ▲수원 2도 ▲춘천 -1도 ▲강릉 3도 ▲청주 1도 ▲대전 1도 ▲전주 1도 ▲광주 2도 ▲대구 2도 ▲부산 4도 ▲울산 4도 ▲제주 7도다.

낮 최고기온은 6~14도가 전망된다. ▲서울 12도 ▲인천 11도 ▲수원 12도 ▲춘천 11도 ▲강릉 7도 ▲청주 12도 ▲대전 12도 ▲전주 12도 ▲광주 14도 ▲대구 11도 ▲부산 11도 ▲울산 8도 ▲제주 11도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~2.5m, 동해 앞바다 1.0~3.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다. 다만 호남권·제주권은 새벽까지 '나쁨'으로 예상된다.

