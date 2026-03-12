부산교육청, 특수교육대상 '유아 예비학교' 확대 운영

입학 전 두려움 해소와 상담 지원
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 특수교육대상 유아 초등 입학 지원을 위해 예비학교를 50개교로 확대하고 장애인복지관과 연계 프로그램을 강화한다고 12일 밝혔다.
시교육청은 '2027학년도 초등학교 입학 예정 특수교육대상 유아 입학적응 지원 계획'을 수립해 시행한다. 지난해 40개 초등학교에서 운영한 입학적응 예비학교를 올해 50개 학교로 늘렸다.
부산장애인복지관협회 산하 14개 복지관과 연계해 취학 예정 장애 영유아 대상 학교 체험 예비학교와 지역사회 시설 체험 프로그램을 확대한다.
입학 전 설명회·예비학교·학부모 연수 등 프로그램부터 입학 후 학교 적응 지원까지 '이음교육' 체계를 구축해 공백 없는 지원을 펼친다.
특수교육대상 유아와 학부모가 초등 전환 과정에서 느끼는 두려움·스트레스를 해소하고 학교생활 기초 기능을 사전 습득할 수 있도록 했다.
예비 초등학생들은 실제 진학 학교 시설·수업을 미리 체험하며 학부모 상담·연수로 정서적 안정을 도모한다.
김석준 교육감은 "특수교육대상 유아들이 낯선 학교 환경에 부드럽게 연착륙하도록 유관기관 협력을 강화하고 수요자 맞춤형 지원 체계를 촘촘히 구축하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com