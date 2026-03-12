괴산군, 2026년도 1회 추경예산 7064억 원 편성

본예산보다 1464억(26.1%) 증액…생활인프라·현안사업 중점

[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 =충북 괴산군은 2026년도 제1회 추가경정예산안을 7064억 원 규모로 편성해 군의회에 제출했다고 12일 밝혔다.

이번 추경 예산은 본예산 5600억 원보다 1464억 원(26.13%) 늘어난 규모다.

괴산군청. [사진=뉴스핌DB]

회계별로는 일반회계가 6448억 원으로 1323억 원 증액됐고, 특별회계는 616억 원으로 141억 원 증가했다.

군은 본예산 확정 이후 변동된 국·도비 사업을 반영하고, 군민이 체감할 수 있는 주요 현안과 상반기 중 시급히 추진해야 할 사업에 중점을 두고 예산을 편성했다고 설명했다.

주요 반영 사업은 정주여건 개선과 생활인프라 확충 분야에서 ▲연풍면 도시재생사업 72억 원 ▲교육발전특구 사업 31억 원 ▲괴산 대사삼거리 회전교차로 설치사업 14억 원 등이 포함됐다.

농업·경제·체육 등 지역 활력 제고 분야에는 ▲스테이온정 조성사업 27억 원 ▲신재생에너지 융복합지원사업 23억 원 ▲하도지구 농촌공간정비사업 18억 원 ▲청천다목적체육관 건립 16억 원 등이 반영됐다.

문화·관광 등 여가 증진 분야에는 ▲동서트레일 조성 32억 원 ▲조령4관문 하늘숲정원 조성사업 26억 원 ▲설우산 자연휴양림 조성 12억 원 ▲박달산맨발숲길 휴(休)온정사업 10억 원 등이 담겼다.

또한 재해 예방 및 안전한 생활환경 조성을 위해 ▲원풍 자연재해위험개선지구 정비 45억 원 ▲문법 농어촌마을하수도 정비 21억 원 ▲세곡 농어촌마을하수도 정비 20억 원 ▲칠성 농어촌마을하수도 증설 17억 원 등에도 예산을 배정했다.

송인헌 군수는 "이번 추경예산은 사업의 시급성과 집행 가능성을 고려해 편성했다"며 "군의회의 협조를 통해 예산이 확정되는 대로 지역경제 활성화와 군민 삶의 질 향상을 위해 신속히 집행하겠다"고 말했다.

괴산군의 이번 추경예산안은 오는 19일부터 열리는 제349회 괴산군의회 임시회에서 심의를 거쳐 26일 최종 확정될 예정이다.

