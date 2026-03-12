'2026년 경기청년 갭이어 프로그램' 참여자 내달 3일까지 모집

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기도미래세대재단은 오는 4월 3일까지 '2026년 경기청년 갭이어 프로그램' 참여자를 모집한다고 12일 밝혔다.

'청년 갭이어 프로그램'은 청년이 원하는 일을 경험하며 진로를 탐색할 수 있도록 프로젝트 지원금과 멘토링, 역량강화 교육을 지원하는 사업이다.

신청 대상은 공고일 기준 경기도에 주소를 둔 19세 이상 39세 이하(1986~2007년생) 청년으로, 개인 또는 팀 단위로 지원할 수 있다.

프로젝트 분야는 AI, 디자인, 교육, 예술, 환경, 영상 등 19개 항목이며, 모집 규모는 600명이다. 1차 서류심사에서 1200명, 2차 면접 심사에서 720명이 선정되며, 이후 5월부터 3주간 자아 탐색(적성검사), 조별 활동, 역량강화·회계 교육, 프로젝트 구체화 등 '탐색과 발견' 과정을 거친다. 도는 3차 프로젝트 발표 평가를 통해 최종 600명을 확정할 계획이다.

선정된 청년들은 1인당 최대 500만 원의 프로젝트 수행비를 비롯해 분야별 전문가 멘토링, 취·창업 연계 프로그램을 지원받으며 6~10월 14주간 '도전과 변화' 과정에 참여하게 된다. 우수 프로젝트 선정 시 '기회 더하기' 과정을 통해 최대 300만 원의 추가 지원금이 지급되며, 각 프로젝트 결과는 11월 성과발표회와 우수 사례집을 통해 공유될 예정이다.

참여를 희망하는 청년은 잡아바 어플라이 통합접수시스템을 통해 신청하면 된다.

김선화 경기도 청년기회과장은 "경기청년 갭이어 프로그램을 통해 청년들이 스스로 프로젝트를 기획하고 실행할 수 있도록 도전과 성장의 여정을 적극 지원하겠다"고 말했다.

경기청년 갭이어 프로그램은 2023년 처음 시작된 이후 현재까지 총 2,241명의 청년이 참여해 1,638개의 프로젝트를 수행했다.

지난해 참여자 성장지수 진단 결과, 자기 탐색 역량과 자기효능감이 평균 15% 이상 향상된 것으로 나타났으며, 사업 참여 후 취·창업률은 2023년 32.2%, 2024년 39%가 상승했다.

갭이어 프로그램을 통해 새로운 기회를 찾은 청년들의 이야기는 우수 사례집, 홍보 영상, 유튜브, 인스타그램 등에서 확인할 수 있다.

