경찰, 김규현 前 국정원장 소환...강서구청장 보궐선거 개입 의혹 

직권남용·공직선거법 위반 혐의

선관위 해킹 취약점 보안 점검 결과 발표

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 2023년 서울 강서구청장 보궐선거에 개입했다는 의혹을 받는 김규현 전 국가정보원장이 경찰에 출석했다.

서울경찰청 반부패수사대는 12일 오전 김 전 원장을 직권남용과 공직선거법 위반 혐의 피의자 신분으로 불러 조사 중이다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 2023년 강서구청장 보궐선거 개입하려 했다는 의혹을 받는 김규현 전 국가정보원장이 12일 경찰에 출석했다. 사진은 김 전 원장이 2023년 3월 7일 서울 여의도 국회에서 열린 정보위원회 전체회의에 참석한 모습 pangbin@newspim.com

이날 오전 9시 19분쯤 마스크를 쓴 채 도착한 김 전 원장은 '조사에서 어떤 점 위주로 소명할 것인가', '보안 점검 발표 직접 지시했냐'는 취재진 질문에 답하지 않고 조사실로 들어갔다.

국정원은 강서구청장 보궐선거 본투표를 하루 앞둔 2023년 10월 10일 "중앙선관위 투·개표 시스템에서 다수 해킹 취약점이 발견됐다"는 보안 점검 결과를 발표했다. 중앙선거관리위원회는 '선거 결과 조작이 불가능하다'고 반박했으나 정치권에서 부정선거론이 퍼졌다.

당시 야당인 더불어민주당(민주당)은 선거를 앞두고 보안 점검 결과를 발표한 점을 문제 삼으며 선거 개입이라고 반발했다. 박선원 민주당은 지난해 10월 제보를 바탕으로 국정원을 경찰에 고발했다. 경찰은 지난 1월 초 국정원을 압수수색했다.

경찰은 김 전 원장을 상대로 보안 점검 결과 보고서 작성과 발표 경위 등을 조사한다.

krawjp@newspim.com