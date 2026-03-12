이녹스그룹, '인터배터리 2026'서 배터리 핵심 소재 기술 공개

전고체 전지 핵심 기술 선봬…글로벌 고객사 관심 집중

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 이차전지 소재 전문기업 이녹스는 주요 계열사들과 함께 서울 코엑스에서 개막한 '인터배터리 2026'에 참가해 배터리 산업 전 과정을 아우르는 차세대 소재 밸류체인을 공개하며 업계의 주목을 받고 있다고 12일 밝혔다.

회사에 따르면 전시 이튿날인 현재 이녹스 통합 부스는 개막 첫날부터 글로벌 고객사들과 투자자들의 방문이 이어지며 성황리에 운영되고 있다. 특히 그룹이 추진 중인 전고체 전지용 핵심 기술과 신소재 라인업은 글로벌 주요 셀 메이커 및 완성차 업체 관계자들로부터 높은 평가를 받으며 기술 협력 논의가 활발하게 진행되고 있다.

이녹스첨단소재는 이번 전시에서 화재 안전성을 극대화한 열 전이 방지 면압패드(셀간·상부패드)를 전면에 내세웠다. 이 제품은 1000도 이상의 고온에서도 분진 없이 화재 전이를 효과적으로 차단해 배터리 안전성을 획기적으로 높인 것이 특징이다. 또한 전고체 배터리 상용화를 겨냥해 개발한 고탄성 필름과 고강성 패드를 선보이며 차세대 소재 기술력을 입증했다.

코엑스 전시관 내 이녹스 통합 부스. [사진=이녹스 그룹]

이녹스리튬은 올해 하반기부터 양산 예정인 고순도 수산화리튬 가공 및 제조 기술을 공개했다. 이를 통해 중국 의존도가 높은 핵심 원료의 공급망 안정화 대안을 제시했다. 아울러 탄산리튬과 황산리튬으로의 제품 라인 확장 로드맵을 공유하며 토탈 리튬 솔루션 기업으로의 비전을 명확히 제시했다.

이녹스에코엠은 배터리 에너지 밀도와 수명을 향상시키는 음극재용 실리콘 첨가제 기술을 소개했다. 이 기술은 음극재 표면을 정밀하게 코팅할 수 있게 해 충·방전 과정에서 발생하는 구조적 손상 및 내부 가스 생성을 최소화해 배터리 장수명화에 기여한다.

이녹스 관계자는 "이번 인터배터리 2026은 원료 가공부터 고기능성 전문 소재까지 아우르는 이녹스만의 배터리 풀 밸류체인을 글로벌 시장에 소개하는 자리"라며 "글로벌 고객사들과 투자자들의 높은 관심은 이녹스의 기술력이 세계적 수준에 도달했음을 보여준다"고 설명했다.

이어 "특정 국가에 편중된 원료 의존도를 낮추고 공급망 국산화를 이끌어 고객사들과 함께 차세대 배터리 산업의 기술 표준화를 선도하는 글로벌 소재 기업으로 도약하겠다"고 밝혔다.

한편 인터배터리 2026은 오는 13일까지 진행되며 행사 기간 동안 이녹스그룹은 코엑스 전시관 부스에서 참관객들을 대상으로 제품 소개 및 기술 상담을 지속할 예정이다.

