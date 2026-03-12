문체부, 보령머드·안동탈춤·진주남강유등 '글로벌 3대 축제' 선정...총 24억씩 지원

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사가 방한 관광객 3000만 명 조기 달성을 위한 '글로벌축제'와 '예비 글로벌축제'를 12일 선정 발표했다.
글로벌축제에는 보령머드축제, 안동국제탈춤페스티벌, 진주남강유등축제 3개가 선정됐으며, 예비 글로벌축제에는 대구치맥페스티벌, 부산국제록페스티벌, 순창장류축제, 정남진장흥물축제 4개가 이름을 올렸다. 이번 공모에는 2026년 문화관광축제 45개 중 27개가 참여해 전문가 평가를 거쳐 최종 선정됐다.
글로벌축제로 선정된 축제에는 연간 8억 원씩 최대 3년(2026~2028년)간 지원이 이뤄진다. 예비 글로벌축제에는 연간 2억 5000만원이 지원된다.
지원 기간 내 외국인 관광객 2배 이상 유치를 목표로 방한관광 전략 수립, 체험형 콘텐츠 개발, 혼잡도 분석·결제 지원 등을 갖춘 스마트 시스템 '축집사' 도입, 해외 홍보 강화 등이 뒷받침된다.
앞서 2024년 선정된 인천 펜타포트뮤직페스티벌, 수원 화성문화제, 화천 산천어축제는 2025년 외국인 관광객 13만여 명을 유치하는 성과를 거뒀다.
관광상품 개발도 병행된다. 안동은 탈춤축제·선유줄불놀이·하회마을을 연계한 전통문화 상품을, 보령머드축제는 K-뷰티 콘텐츠 강화와 야간 머드몹신 운영을 추진한다. 외래 관광객이 손쉽게 상품을 구매할 수 있도록 해외 주요 온라인여행사와의 협업도 지원된다.
지역관광 활성화도 도모한다. 진주남강유등축제는 경남 산청·사천·고성 등 인근 지자체와 협력해 체류형 관광상품을 개발하고, 안동국제탈춤페스티벌은 문경·영주·고령과 손잡아 주요 관광지 무료입장 혜택을 제공할 계획이다.
최휘영 장관은 "올해는 대한민국 관광 도약의 최적기이다. '케이-컬처'에 대한 높은 관심을 '케이-컬처' 종합 체험장인 축제장으로 옮겨 갈 수 있도록 '글로벌축제'와 '예비 글로벌축제'를 중심으로 다양한 관광상품을 개발하고 외래관광객 편의를 개선하는 데 힘쓰겠다"라고 밝혔다.
