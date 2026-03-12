문체부, 보령머드·안동탈춤·진주남강유등 '글로벌 3대 축제' 선정...총 24억씩 지원

대구치맥·부산록페스티벌·순창장류축제·정남진장흥물 '예비 4대 글로벌축제'... 2억 5000만원 지원

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사가 방한 관광객 3000만 명 조기 달성을 위한 '글로벌축제'와 '예비 글로벌축제'를 12일 선정 발표했다.

글로벌축제에는 보령머드축제, 안동국제탈춤페스티벌, 진주남강유등축제 3개가 선정됐으며, 예비 글로벌축제에는 대구치맥페스티벌, 부산국제록페스티벌, 순창장류축제, 정남진장흥물축제 4개가 이름을 올렸다. 이번 공모에는 2026년 문화관광축제 45개 중 27개가 참여해 전문가 평가를 거쳐 최종 선정됐다.

안동국제탈춤페스티벌. [사진= 뉴스핌 DB]

글로벌축제로 선정된 축제에는 연간 8억 원씩 최대 3년(2026~2028년)간 지원이 이뤄진다. 예비 글로벌축제에는 연간 2억 5000만원이 지원된다.

지원 기간 내 외국인 관광객 2배 이상 유치를 목표로 방한관광 전략 수립, 체험형 콘텐츠 개발, 혼잡도 분석·결제 지원 등을 갖춘 스마트 시스템 '축집사' 도입, 해외 홍보 강화 등이 뒷받침된다.

보령머드축제. [사진= 뉴스핌 DB]

앞서 2024년 선정된 인천 펜타포트뮤직페스티벌, 수원 화성문화제, 화천 산천어축제는 2025년 외국인 관광객 13만여 명을 유치하는 성과를 거뒀다.

관광상품 개발도 병행된다. 안동은 탈춤축제·선유줄불놀이·하회마을을 연계한 전통문화 상품을, 보령머드축제는 K-뷰티 콘텐츠 강화와 야간 머드몹신 운영을 추진한다. 외래 관광객이 손쉽게 상품을 구매할 수 있도록 해외 주요 온라인여행사와의 협업도 지원된다.

진주남강유등축제. [사진= 뉴스핌 DB]

지역관광 활성화도 도모한다. 진주남강유등축제는 경남 산청·사천·고성 등 인근 지자체와 협력해 체류형 관광상품을 개발하고, 안동국제탈춤페스티벌은 문경·영주·고령과 손잡아 주요 관광지 무료입장 혜택을 제공할 계획이다.

최휘영 장관은 "올해는 대한민국 관광 도약의 최적기이다. '케이-컬처'에 대한 높은 관심을 '케이-컬처' 종합 체험장인 축제장으로 옮겨 갈 수 있도록 '글로벌축제'와 '예비 글로벌축제'를 중심으로 다양한 관광상품을 개발하고 외래관광객 편의를 개선하는 데 힘쓰겠다"라고 밝혔다.

