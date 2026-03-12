三星与苹果同时发新机 高端对低价展开新一轮较量

纽斯频通讯社首尔3月12日电 韩国三星电子与美国苹果同时发布新机，全球智能手机市场竞争再度升温。三星电子以旗舰机型"Galaxy S26系列"出击，苹果则以入门机型"iPhone 17e"抢占市场。

【插图=AI生成】

高端机型与入门机型截然相反的策略相碰撞，围绕智能手机市场头把交椅的两家公司的"策略博弈"预计将更加激烈。特别是两家公司去年以智能手机产量计并列第一，不分伯仲，在此背景下，上市策略和价格政策成为决定未来市场格局的变数。

据市场调查机构TrendForce发布的数据，去年全球智能手机产量方面，三星电子和苹果各录得约2.4亿部，并列第一。这是自2010年代以来，苹果首次在产量上与三星电子比肩。此前，三星电子一直保持产量首位。

分析认为，三星电子长期保持产量第一的地位被动摇，其背景在于苹果iPhone销量的扩大。据Counterpoint Research发布的数据，全球智能手机机型销量前十名中，iPhone所占比重从2024年的6款增至2025年的7款。特别是iPhone 16系列和iPhone 17 Pro Max等最新机型占据前列，拉动了销量。加上入门机型iPhone 16e也跻身前十，影响了苹果整体产量的增长。

苹果去年将入门机型从原有的"iPhone SE"系列改组为"e"系列，调整了产品上市策略。摆脱了以往以秋季旗舰机型为主的架构，于去年2月率先推出iPhone 16e，上半年也投放新产品，以此扩大产品线。而三星电子则每年1-2月通过"Galaxy Unpacked"活动推出旗舰机型。分析认为，苹果在上半年投放入门机型，恰好与三星电子旗舰机型的上市时间重叠，导致市场竞争更加激烈。

根据2024年的数据，在全球智能手机销量前10名的机型中，入门级机型仅有三星的Galaxy A15 5G（第5名）和4G版本（第6名）两款。然而去年iPhone 16e进入榜单后，与Galaxy A16 5G（第5名）和Galaxy A06 4G（第6名）一起，使入门级机型数量增加到三款。业内认为，随着苹果强化入门级产品线，竞争已经扩展至三星的中低端市场。

此次在产品价格策略上，两家公司也采取了不同策略。三星电子受近期内存价格上涨等"芯片通胀"影响，将Galaxy S26系列的出厂价较前作上调了10至30万韩元不等。顶级型号Galaxy S26 Ultra 1TB售价达254.54万韩元，首次突破200万韩元大关。而苹果则将iPhone 17e 256GB型号价格定为99万韩元，与前作128GB型号价格相同，实现了价格持平甚至变相降价的效果。

三星电子计划通过此次Galaxy S26系列扩大高端市场需求。继去年Galaxy S25系列销售势头良好、在高价智能手机市场提升存在感之后，三星电子意图凭借搭载最新人工智能功能和相机性能的S26系列，强化市场主导权。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社