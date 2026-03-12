부산시·부산관광공사, FIT 상품 개발 및 글로벌 OTA 지원 공모

K-관광 브랜드화와 글로벌 전략

콘텐츠 체험화 최대 2000만 원 지원

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시와 부산관광공사는 부산 관광콘텐츠를 활용한 FIT 상품 개발과 글로벌 OTA 진출을 지원하는 두 공모사업을 추진한다고 12일 밝혔다.

이번 사업은 문화체육관광부 남부권 광역관광 개발계획의 특화진흥사업이다. 부산의 해양·미식·뷰티·치유·K-문화·이스포츠 등 K-관광콘텐츠를 상품화하고 지역 사업체의 글로벌 OTA 진출을 돕기 위해 마련됐다.

부산 K-관광콘텐츠 활용 FIT 상품 기획전 포스터[사진=부산시] 2026.03.12

여행 트렌드가 단체 관광에서 FIT 중심으로 바뀌면서 관광 경쟁력 강화가 핵심 과제로 부상했다.

이정실 부산관광공사 사장은 부산형 K-관광콘텐츠 브랜드화와 민간 주도 산업 생태계 조성을 강조했다. 시는 상품화·유통·성과 창출 구조를 강화해 외국인 관광객 유치를 확대할 방침이다.

부산 K-관광콘텐츠 활용 FIT 상품 기획전은 여행업 등록업체가 부산 자원을 활용한 체험형 상품 20개를 개발하도록 지원한다.

여행사와 콘텐츠 제작사 컨소시엄 참여 가능하며 상품은 놀·클룩 등 OTA에 등록 판매된다. 주제는 영상 산업·야간 관광·사찰 체험·미식·뷰티·해양 레저·K-컬처·이스포츠·전통시장 등이다. 선정 상품당 개발·운영·홍보 비용 최대 2천만원 지원된다.

부산 관광사업체 글로벌 OTA 진출 코디네이팅·컨설팅 사업은 OTA 입점 역량 있는 수행사 3곳을 뽑아 지역 소상공인·사업체의 발굴·교육·입점·판매를 전 과정 지원한다. 부산 법인 참여 가능하며 수행사당 최대 4천만원 지급된다.

시는 이달 공모 시작 후 서류 접수·평가로 수행사·참여사를 선정하고 올해 상품 개발·OTA 진출을 본격화한다. 자세한 내용은 부산관광공사 홈페이지 공고 게시판에서 확인 가능하다.

나윤빈 관광마이스국장은 "부산 관광자원이 구경 콘텐츠에서 체험·소비 상품으로 전환되는 시점"이라며 "이번 공모가 글로벌 시장 진출 전환점이 되고 남부권 관광 확산에 기여할 것"이라고 말했다.

