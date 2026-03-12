韩政府决定释放2246万桶战略储备油 应对全球能源危机

纽斯频通讯社世宗3月12日电 美以针对伊朗采取的军事行动持续，为参与国际能源机构主导的"释放4亿桶战略石油储备"行动，韩国政府决定参与其中，释放2246万桶储备油。

【插图=AI生成】

产业通商部11日表示，为配合国际能源机构的"释放4亿桶战略石油储备"行动，决定释放2246万桶储备石油。

国际能源机构当晚11时（巴黎时间下午3时）召开紧急理事会，决议实施前一天提议的总计4亿桶规模的储备油共同释放行动。韩国将分配并释放总计2246万桶。

IEA是为共同应对石油供应危机而于1974年成立的能源合作机构。成员国包括韩国、美国、日本、英国、德国、法国、澳大利亚、加拿大等32个国家。

IEA决议实施史上最大规模储备油释放行动，以缓解因近期中东局势恶化而日益加剧的全球能源供需危机。各国释放量根据各成员国在整体石油消费量中所占消费量比例计算，韩国的释放量为2246万桶，占总量4亿桶的5.6%。这是自1990年海湾战争时期释放494万桶以来的最大规模。

此次IEA共同释放储备油是继2022年俄乌战争，时隔约4年实施，且总量超过2022年俄乌战争期间IEA主导的两次释放总量（1165万桶）。另一方面，韩国政府将根据国情，从国家利益角度出发，就释放时机、数量等具体事宜与IEA秘书处协商。（完）

