용인시, 건설 근로자 주거용 임대형 기숙사 건축 계획 기준 마련

임시숙소 운영 기준도 마련

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 초대형 반도체클러스터 등 대규모 개발사업으로 인한 근로자 주거 수요 증가에 대응, 임대형 기숙사 건축계획 기준을 공고하고 임시숙소 운영 기준을 정비했다고 11일 밝혔다.

용인시청사 전경. [사진=뉴스핌 DB]

시는 지난 10일 지역 여건을 반영한 공사현장 근로자 숙식용 임대형 기숙사 건축계획 기준을 공고, 무분별한 단지 조성을 근절하고 쾌적한 주거환경 조성을 기대하고 있다.

공고 기준은 공고일로부터 2개월 경과 시 시행되며, 건축위원회 심의 대상(50실 또는 바닥면적 합계 2000㎡ 이상) 임대형 기숙사의 입지·면적·주차·단지도로·편의시설 기준을 명시했다.

300실 이상 대규모 계획 시 도시계획위원회 자문 선행, 폭 6m 이상 국도·지방도·도시계획도로 연결 필수 등 입지 갈등 요인 사전 해소 방안도 포함됐다.

건축 기준으로는 1인실 최소 18㎡, 공유공간은 국토교통부 고시 기준의 1.2배 이상 확보, 주차는 시설면적 150㎡당 1대 또는 1실당 0.3대 중 높은 기준을 적용했다.

100세대 이상은 동별 옥상 50% 이상 태양광 발전시설 의무, 단지내 도로 경사도 10% 이하, 범죄예방 건축기준 준수 등도 규정했다.

임시숙소 운영 기준은 휴게시설 도입, 주차 기준 마련, 건축사 자격 인력 도면 작성, 존치기간 연장 시 시설·설비 점검 결과 제출 의무화 등으로 개선됐다.

시 관계자는 "근로자 주거 수요 선제 대응과 지역사회 조화, 안전한 환경 조성을 위해 합리적 규제 개선에 노력하겠다"고 밝혔다.

