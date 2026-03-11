용인시, 제2용서고속도로 민자적격성 통과 주력…국토부와 협력 강화

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시 는 국토교통부와 협력해 '제2용인~서울고속도로 민간투자사업'의 조속 추진을 위해 총력을 기울이기로 했다고 11일 밝혔다.

용인시청사 전경. [사진=뉴스핌 DB]

이 사업은 용인시 수지구 성복동(서수지 나들목)에서 성남시 수정구 금토동(금토 나들목)까지 총 9.6㎞ 구간에 왕복 4차로 지하 고속도로를 신설하는 내용이다.

2023년 12월 현대건설이 국토교통부에 민간투자사업 제안서를 제출하며 본격화됐으며, 국토부는 2025년 8월 KDI 공공투자관리센터(PIMAC)에 민자적격성 조사를 의뢰했다. 현재 KDI PIMAC이 사업 타당성을 검토 중이다.

기존 용인~서울고속도로는 출퇴근 시간대 만성 교통정체를 겪고 있다.

이상일 시장은 "제2용인~서울고속도로 신설 시 기존 도로 교통량 분산으로 흐름이 크게 개선될 것"이라며 "국토부와 협의해 민자적격성 통과와 전략환경영향평가 등 다음 단계를 신속히 넘기겠다"고 밝혔다.

용인시는 최근 유사 사업인 '용인~성남 고속도로' 민자적격성 조사를 통과하며 관련 사업 추진 의지를 재확인했다.

이 사업은 효성중공업 제안으로 총사업비 1조1518억원 규모이며, 국토부는 2030년 착공을 목표로 환경영향평가 등을 진행 중이다.

