경기농협, 어려운 여건 속 성장한 우수 농축협 시상

죽산농협 상호금융대상, 성남농협 도시농축협 역할지수 최우수상·상호금융대상
[수원=뉴스핌] 노호근 기자 = 경기농협이 주최한 2025년도 우수 농축협 시상식에서 성남농협 등 경기권 5개 농축협이 전국 최우수에 선정됐다고 11일 밝혔다.
경기농협에 따르면 지난 10일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 열린 이날 행사는 작년 사업 성과를 종합 평가하는 자리로, '종합업적평가', '상호금융대상', '도시 농축협 역할지수' 3개 부문 시상이 진행됐다.
경기지역에서는 퇴촌농협·수지농협·도드람양돈농협이 종합업적평가 최우수상을, 죽산농협이 상호금융대상 최우수상을 각각 차지했다.
성남농협은 도시농축협 역할지수 최우수상 수상과 함께 상호금융대상 3년 연속 1위로 명예의 전당에 헌액되는 영예를 안았다.
엄범식 경기농협 총괄본부장은 "어려운 경제 여건 속 임직원들의 헌신으로 농업인 실익 증진과 고객 서비스를 강화한 결과"라며 "앞으로 모든 농축협의 공동 성장을 위해 지원을 확대하겠다"고 밝혔다.
