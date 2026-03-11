용인시, 농업기술센터에 농산물안전분석실 신축 개소

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 11일 최첨단 분석장비를 보강한 농산물안전분석실 개소식을 열고 본격 운영에 들어갔다.
신축 분석실에는 유해 미생물 분석을 위한 생물안전작업대·멸균기, 토양·수질 중금속 분석용 유도결합플라즈마 분광분석기(ICP-OES), 잔류농약 분석장비인 액체크로마토그래피 질량분석기(LC-MS/MS)·기체크로마토그래피 질량분석기(GC-MS/MS) 등을 새로 도입했다.
기존 분석실은 공간 협소로 정밀기기 배치에 한계가 있어 시는 73억원을 투입해 2024년 12월 착공, 지난해 12월 준공했다.
시는 로컬푸드·학교급식 농산물 안전성 검사를 정례화하고 농사별 맞춤 영농지도 확대, '농사 시작부터 식탁까지' 종합관리 시스템을 구축할 방침이다.
구체적으로 토양·용수 분석 시비처방·퇴비부숙도 검사로 재배환경 조성, 출하 전 잔류농약 463성분 정밀분석으로 부적합 피해 예방, 상추 등 생식 농산물 유해 미생물(살모넬라·황색포도상구균 등) 검사 체계를 확립한다.
이상일 시장은 "대한민국 최고 수준 시설로 과학영농과 안전 먹거리 제공에 기여할 것"이라며 "잔류농약·유해미생물 검출로 시민 안전 먹거리 확보와 용인 농산품 안전 인식 확산을 기대한다"고 밝혔다.
또 이 시장은 "장비 적극 활용과 안전 영농환경 조성 위해 공간 지속 발전시키겠다"고 덧붙였다.
seraro@newspim.com