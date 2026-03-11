BNK금융그룹, 두산에너빌리티 친환경 에너지사업 금융 지원

경제 활성화·산업 생태계 조성 논의
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK금융그룹이 두산에너빌리티의 부울경 친환경 에너지 사업을 위해 금융 지원에 나선다.
BNK금융지주와 두산에너빌리티는 11일 창원 두산에너빌리티 본사에서 빈대인 BNK금융지주 회장과 박상현 두산에너빌리티 대표가 참석한 가운데 친환경 에너지 사업 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 BNK의 생산적 금융 프로그램 'BNK RE:BOUND 프로젝트' 첫 사례다.
양사는 두산에너빌리티의 지역 에너지 사업 추진을 위해 금융 지원과 사업 협력 체계를 구축한다. BNK는 계열사 인프라를 활용해 사업 자금 조달, 금융 구조화, 운영자금 등 다양한 서비스를 제공한다. 이를 통해 친환경 사업을 뒷받침하고 부울경 산업 경쟁력을 강화한다.
협약식 후 두산에너빌리티, 두산지오솔루션, BNK부산은행, BNK경남은행이 참여해 구체적 지원 방안을 논의했다. 양사는 부울경 경제 활성화와 산업 생태계 조성에도 협력한다.
BNK금융그룹 관계자는 "지역 금융기관과 핵심 기업 간 협력이 부울경 산업 경쟁력과 경제 활성화에 기여할 것"이라며 "생산적 금융으로 지역 기업 혁신 성장을 지속 지원하겠다"고 말했다.
BNK금융그룹은 전날 계열사 대표가 참석한 가운데 'BNK RE:BOUND 프로젝트'를 발표했다. 이 프로젝트는 로봇·AI, 에너지, 바이오 등 동남권 7개 핵심 산업 육성을 목표로 한다.
