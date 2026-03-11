[핌in현장] 음악부터 퍼포먼스까지 잡았다…보이드 "'넘버 원' 밴드 될 것"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 음악부터 비주얼, 퍼포먼스까지 하나의 완성된 서사로 묶어낸 5인조 밴드 보이드가 강렬한 출사표를 던졌다.

보이드가 11일 서울 종로구에 위치한 SA Hall에서 데뷔 앨범 '01' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 "저희의 첫 시작을 함께 해주셔서 감사하다. 너무 떨리고 설렌다. 준비한 만큼 최선을 다해 보여드릴 것"이라며 소감을 전했다.

보이드는 송유찬(드럼), 조주연(보컬), 정지섭(기타+보컬), 케빈박(키보드+보컬), 신노스케(베이스)까지 5인조로 구성됐다. 데뷔 타이틀곡 '터그 오브 워(Tug of War)'는 서정적이고 멜로디컬 한 느낌과 강렬하고 날것의 감성 두 가지를 모두 느낄 수 있는 록 기반의 곡이다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 5인조 보이밴드 보이드. 왼쪽부터 케빈박, 신노스케, 조주연, 송유찬, 정지섭. [사진=IX엔터테인먼트] 2026.03.11 alice09@newspim.com

이날 송유찬은 팀명에 대해 "저희는 공허라는 뜻을 가진 팀이다. 사람들의 공허함을 음악으로 채워드리고 싶다는 의미도 있다. '보이드(V01D)' 중 표기를 숫자 '01'로 하고 있는데, 저희가 여러 분야에서 넘버원이 되고 싶다는 의미가 있다"고 설명했다.

조주연은 타이틀곡에 대해 "'터그 오브 워'는 서정적인 멜로디를 강렬하고 날 것의 감성으로 담아냈다. 록 기반의 곡으로, 점점 벅차오르는 감정을 표현했다"고 설명했다.

이어 케빈박은 "수록곡들을 하나의 주제로 묶으면 '사랑'이다. 시작의 설렘, 부딪히는 감정, 끝난 후의 공허함까지 각 곡으로 이어진다"고 부연했다.

밴드 내에서 보컬은 주로 한 명이 맡지만, 보이드의 경우 조주연을 필두로 정지섭, 케빈박이 함께 맡아 더욱 꽉 찬 사운드를 만들어냈다. 자연스럽게 밴드로서 차별점이 생겼다.

케빈박은 "저희 팀은 멤버들의 개성이 정말 다르다. 배경도 그렇고 다구적 그룹이라 문화에 대한 이해도, 좋아하는 취향도 다르다. 그런데 합이 정말 좋다. 오래 활동 하면서 저희의 다양한 모습을 보여드릴 수 있을 거라고 생각한다"고 말했다.

송유찬은 "저희는 각자 좋아하는 장르도 다르다. 자신이 좋아하는 장르에 대해 곡을 쓸 때 특성화가 된다는 장점이 있다. 나중에는 다양한 장르를 클래식하게, 또는 재즈틱하게 편곡하고 싶기도 하다"고 답했다.

정지섭은 "첫 앨범을 준비하면서 음악 정체성을 확실히 찾진 못했다. 앨범을 발매하고, 작업을 해 나가면서 보이드의 색깔을 만들려고 노력하고 있다. 팝 록을 굉장히 좋아하지만 트렌드한 사운드를 구현하려고 노력하고 있다"고 덧붙였다.

이어 "신노스케는 정말 반전매력이 있다. 주연이 형은 해맑지만 엉뚱한 매력이 있다. 유찬이 형은 얼굴이 너무 잘생겼는데 피지컬이 좋다. 드럼 칠 때 파워가 대단하다. 지섭이는 시크한데 섬세한 매력이 있다"고 덧붙였다.

밴드인 만큼 보이드는 록 기반의 사운드를 구현하고 있다. 현재 K팝 밴드 시장이 글로벌로 향하고 이는 만큼, 보이드는 한국적 정서를 곡에 녹여냈다.

정지섭은 "한국적 정서라는 키워드가 뭘까 생각을 해봤을 때, 답은 멜로디인 것 같다. 서정적인 멜로디로 만들었다. '락락'도 빠른 곡이지만, 건반 하나로 느린 노래로 생각하고 불러보면 서글픈 노래가 될 수 있다. 다른 장르에도 서정적인 멜로디를 넣으려고 노력했다"고 말했다.

이어 "조금 더 다양한 장르를 하는 밴드의 모습을 보여드리고 싶었다. 발라드와 같은 '터그 오브 워', 조금 빠른 장르의 팝 록인 '락락' 등을 수록했다. 리스너들이 네 곡 중에는 취향이 있길 바라는 마음으로 준비했다"고 덧붙였다.

보이드는 5인조 다국적 밴드이다. 미국부터 일본, 그리고 한국인으로 구성된 만큼 각 나라에서 열리는 페스티벌에 서고 싶다는 포부를 드러냈다.

먼저 케빈박은 "미국은 페스티벌이 굉장히 많다. 꿈 꾸고 있는 무대는 코첼라, 롤라팔루자 무대에 서고 싶다"고 희망했다. 이어 조주연은 "개인적으로 지난해 '원더리벳'이라는 페스티벌에서 처음으로 밴드 공연을 봤었다. 처음으로 본 무대였기 때문에, 그 자리에 서보고 싶다"고 말했다.

송유찬은 "이번에 활동하면서 저희와 어울리는 색깔을 많이 찾으려고 노력할 것"이라며 "저희끼리도 합주하는 시간 말고도 함께 지내는 시간을 통해 서로를 알아가고 성장해 나갈 것"이라고 전했다.

끝으로 보이드는 "많은 분들이 저희 노래를 듣고 즐겨주셨으면 좋겠다. 같이 했던 네 명의 멤버들과 평생 멋진 무대와 음악으로 팬들에게 보답할 수 있는 밴드가 될 것"이라고 다짐했다.

보이드의 첫 미니앨범 '01'에는 타이틀곡 '터그 오브 워'와 '락락', '더 원(The One)', '루나(LUNA)'까지 총 4곡이 수록됐다.

