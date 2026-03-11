안성기 기획전, 4월 5일까지 연장…이준익·이명세 감독 GV 진행

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 배우 안성기의 대표작을 조명하는 '안성기 기획전'이 관객들의 뜨거운 호응에 힘입어 상영 기간을 4월 5일까지 연장한다.

이번 기획전은 한국 영화계를 대표하는 배우 안성기의 폭넓은 연기 스펙트럼을 다시 조명하고, 그의 필모그래피 속 의미 있는 작품들을 극장에서 관객과 함께 나누기 위해 마련됐다.

[사진=픽처하우스]

개막 이후 꾸준한 관객들의 관심과 성원에 따라 상영 기간을 연장하고, 추가 상영작 두 편을 새롭게 선보일 예정이다. 추가 상영작으로는 라디오 스타와 인정사정 볼 것 없다가 포함된다.

먼저 '라디오 스타' 상영 이후에는 4월 4일 영화의 연출을 맡은 이준익 감독이 참석하는 GV(관객과의 대화)가 진행되어 작품에 대한 깊이 있는 이야기를 나눌 예정이다.

또한 독보적인 미장센으로 한국 액션 영화의 새로운 지평을 열었던 '인정사정 볼 것 없다' 역시 관객들을 위한 GV가 마련된다. 오는 28일 상영 이후에는 연출을 맡은 이명세 감독이 참석해 관객들과 작품에 대한 이야기를 나눌 예정이다.

한국 영화사의 중요한 순간들을 함께해 온 배우 안성기의 대표작들을 극장에서 다시 만날 수 있는 이번 '안성기 기획전'은 4월 5일까지 계속되며, 추가 상영작과 GV 관련 소식은 픽처하우스 인스타그램에서 확인 가능하다.

픽처하우스 관계자는 "이번 기획전을 향한 관객분들의 뜨거운 성원과 연장 요청에 보답하고자 추가 라인업과 함께 특별한 행사를 준비했다"며 "새롭게 추가된 명작들과 감독 GV 등을 통해 국민 배우 안성기의 진면목을 극장에서 다시 한번 확인하는 시간이 되길 바란다"고 전했다.

