경기도일자리재단·한국승강기안전공단, '승강기 전문인력 양성' 협력

'일자리 문제 해결 및 지역경제 활성화' 업무협약 체결

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도일자리재단은 11일 재단 북부사업본부 어울림홀에서 한국승강기안전공단과 '승강기 전문인력 양성을 통한 일자리 문제 해결 및 지역경제 활성화'를 위한 업무협약(MOU)를 체결했다.

경기도일자리재단은 11일 재단 북부사업본부 어울림홀에서 한국승강기안전공단과 '승강기 전문인력 양성을 통한 일자리 문제 해결 및 지역경제 활성화'를 위한 업무협약(MOU)를 체결했다. [사진=경기도일자리재단]

협약식에는 박종만 경기도일자리재단 북부사업본부장, 장명원 한국승강기안전공단 경인지역본부장 등 양 기관 관계자 10여 명이 참석했다. 양 기관은 승강기 분야 전문기술 인력 양성과 일자리 창출을 위해 협력 체계를 구축하기로 뜻을 모았다.

이번 협약은 급격한 도시화로 도내 승강기 인프라가 전국 최대 규모로 확대된 상황에서 현장의 기술 인력난을 선제적으로 해소하고 도민의 안전한 주거 환경을 조성하기 위해 추진됐다. 특히 승강기 유지관리 산업의 인력 수요가 빠르게 증가하면서 전문 인력 양성이 지역 산업 경쟁력 확보의 핵심 과제로 떠오르고 있다.

한국승강기안전공단 통계에 따르면 국내 승강기 설치 대수는 86.6만 대를 넘어섰으며 매년 약 3만 대 이상이 신규 설치되고 있다. 특히 경기도는 전국 승강기의 약 26.6%인 23만여 대가 집중된 전국 최대 인프라 보유 지역이다. 2025년 1월부터 강화 시행된 '승강기 안전관리법'에 따라 유지관리 인력 1인당 월간 점검 대수가 최대 100대로 제한되면서 현장의 인력 수요도 크게 증가하고 있다.

양 기관은 협약에 따라 5월부터 6월까지 총 80시간 규모의 '승강기 전문가 양성과정'을 공동 기획·운영한다. 교육은 재단의 이론 교육과 함께 국내 최고 수준의 인프라를 갖춘 공단 거창 전문 실습장에서 현장 실무 훈련을 병행한다. 이를 통해 교육생들이 실제 현장 중심의 기술을 익힐 수 있도록 실습 중심 교육을 강화할 계획이다.

박종만 경기도일자리재단 북부사업본부장은 "이번 협약은 승강기 안전이라는 공익적 가치와 일자리 창출이라는 재단의 미션이 결합된 상생 모델"이라며, "공단과의 협력을 바탕으로 수료생들이 자격을 취득하고 도내 우수 기업에 취업할 수 있도록 사후 관리까지 적극 지원하겠다"고 말했다.

한편, 양 기관은 4월 중 교육생 모집 공고를 내는 등 본격적인 사업 추진에 나설 계획이다.

