영등위, 티빙·디즈니플러스 'OTT 자체등급분류 우수사업자' 선정

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영상물등급위원회(위원장 김병재)는 11일 한국프레스센터에서 'OTT 자체등급분류 우수사업자 시상 및 성과 공유회'를 개최하고 티빙(TVING)과 디즈니플러스(Disney+)를 우수 사업자로 선정해 시상했다.

이번 평가는 2025년도 한 해 동안 10개 사업자(11개 플랫폼)가 수행한 자체등급분류 업무 운영과 청소년 및 이용자 보호 활동 등을 종합적으로 심사해 진행됐다. 선정된 두 사업자는 법적 준수사항을 넘어 사업자의 자발적인 등급분류 활용과 이용자 보호 노력을 적극적으로 추진한 점에서 높은 평가를 받았다.

자체등급분류사업자 우수사업자 시상 단체사진 [사진=영등위]

국내 사업자로는 처음으로 우수 사업자로 선정된 '티빙'은 ▲ 세분화된 체크리스트를 바탕으로 5단계에 걸친 철저한 등급분류 심의체계 구축 ▲ 영화 및 비디오물에는 없는 7세 등급까지 포함한 '세분화된 프로필 시청 등급 설정기능 제공, 청소년관람불가 콘텐츠 등급표시 강화, OTT 건전 이용 캠페인 등을 적극적으로 전개한 점이 우수사례로 꼽혔다.

또한, 2년 연속 우수 사업자로 선정된 디즈니플러스는 ▲ 자체등급분류 적정성 제고를 위한 소비자 반응조사 및 대학생 모니터링단 운영 등 의견수렴 채널 강화 ▲ 자체제작 드라마 시사회를 활용한 플랫폼의 자녀보호 기능 안내 및 등급제도 홍보, ▲ 콘텐츠 내 시청 경고 및 안내 문구(자살, 흡연 아동학대, 성폭력 등 주의 장면)를 선제적으로 제공하여 이용자 보호 수준을 한 단계 높였다는 평가를 받았다.

이날 행사에는 신규 사업자를 포함한 13개 플랫폼 관계자가 참석하여 업무 적정성 평가 결과를 공유하고 사업자 간 네트워킹 시간을 가졌다. 참석자들은 OTT 이용 보편화에 따른 청소년 보호의 중요성에 깊이 공감하며, 연령등급 확인 및 시청 제한 설정 등 보호 장치가 실제 서비스 환경에서 보다 효과적으로 작동할 수 있도록 지속적으로 제도를 개선해 나가기로 뜻을 모았다.

김병재 위원장은 "창립 60주년을 맞는 올해, 자체등급분류제도는 미래형 등급분류 제도 혁신을 위한 시발점이자, 등급분류 패러다임 변화의 시작이었다" 며, "자체등급분류 제도가 법률 준수 차원을 넘어, 해를 거듭할수록 사업자의 자발적인 청소년 보호 노력과 사회적 책임 강화로 이어지는 긍정적 성과를 낳고 있다"고 강조했다.

