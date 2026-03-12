14일 여의대로~마포대교 일부 차로, 시민 운동장…'쉬엄쉬엄 모닝' 첫선

개인 물병 지참 필수, 급수대 설치

교통 통제 일부 적용, 불편 최소화

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 오는 14일 오전 7시부터 9시까지 차량 위주로 사용되던 도심 도로 공간을 시민들에게 개방하는 서울형 생활체육 프로그램 '쉬엄쉬엄 모닝'을 여의도공원 일대에서 처음 선보인다고 12일 밝혔다. 시민들은 걷기·달리기·자전거는 물론 유아차나 반려동물과 함께 각자의 방식으로 행사에 참여할 수 있다.

다만 전동킥보드 등 개인형 이동장치(PM)와 제동장치가 없는 픽시 자전거는 '도로교통법'에 따른 안전 기준을 고려해 참여 대상에서 제외했다. 자전거는 진행요원의 안내에 따라 별도 구획에서 주행하면 된다.

구간별 교통 통제 안내문 [자료=서울시]

행사 당일 출발·도착지인 여의도공원 문화의마당에서는 시민들이 자신의 체력 수준을 직접 측정할 수 있는 '찾아가는 서울체력장'을 운영한다. 체력 측정은 성인과 유아·어르신으로 나눠 진행하며, 대기시간을 줄이고 안전한 운영을 위해 시간당 성인 100명, 유아·어르신 각 30명을 현장 선착순으로 접수할 예정이다.

이 밖에도 간단한 경정비가 가능한 ▲자전거 수리존, 준비운동을 위한 ▲스트레칭존을 운영하고, 가족 단위 참가자를 위한 ▲유아 케어존·행사 참여의 추억을 남길 수 있는 ▲쉬엄쉬엄 모닝샷 포토존도 마련한다. 또 유아차와 개인 물병에 부착할 수 있는 해치·쉬엄쉬엄 모닝 스티커도 제공된다.

이번 행사는 제로 웨이스트(Zero Waste) 콘셉트로 운영되며, 플라스틱과 일회용품 사용을 최소화한다. 참가자는 개인 물병을 지참하도록 하고, 출발지와 코스 내 반환점에는 급수대를 설치해 자유롭게 이용할 수 있도록 할 계획이다.

원활한 행사 운영을 위해 마포대교~여의대로 방면 하행 차로는 오전 5시부터 10시까지 통제된다. 다만 도로를 전면 통제하는 방식이 아니라 일부 차로만 활용하는 '부분 통제 방식'을 적용해 행사 중에도 반대편 차로를 통한 차량 통행이 가능하다. 행사가 종료되는 오전 9시부터 시설물 철거와 교통 통제 해제를 순차적으로 진행한다.

'쉬엄쉬엄 모닝'은 14일 첫 행사에 한해 서울시체육회 누리집에서 사전 접수를 받고 있으며, 당일 현장 접수를 통해서도 참여할 수 있다. 행사 내용·교통 통제 등 '쉬엄쉬엄 모닝'과 관련 자세한 사항은 운영 사무국(02-6958-8585), 120다산콜센터(02-120)로 문의하면 된다.

김명주 관광체육국장은 "쉬엄쉬엄 모닝은 사전 접수 일주일 만에 5000명 넘는 시민이 신청하는 등 새 시도에 대한 높은 관심과 참여 수요를 확인할 수 있었다"며 "행사 당일 일부 구간에서 교통 서행이 발생할 수 있는 만큼 너그러운 이해·협조를 부탁드리며, 참가자 안전 확보와 시민불편 최소화를 최우선으로 행사 운영에 만전을 기하겠다"고 전했다.

