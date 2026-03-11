순천시, '시민이 제안한 예산' 1조 6886억 확정 추진

생활현안·복지·농업 지원 확대… 체감형 추경 편성

[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 순천시가 시민 건의사업과 생활밀착형 민생사업을 중심으로 한 2026년도 제1회 추가경정예산(안) 1조 6886억 원을 편성해 11일 시의회에 제출했다.

추경 규모는 본예산(1조 5669억 원) 대비 1217억 원(7.8%) 늘었다. 일반회계는 1조 4621억 원으로 본예산보다 856억 원(6.2%) 증가했으며, 특별회계는 2265억 원으로 361억 원(18.9%) 증액됐다.

순천시 청사 [사진=순천시] 2026.03.11 chadol999@newspim.com

순천시는 안정적 재정운영 기조를 유지하면서 시민이 체감할 수 있는 생활여건 개선과 지역발전 기반 확충에 재원을 집중했다고 밝혔다.

시는 연초 '시민과의 대화'에서 접수한 62건(263억 원) 건의사항 중 시급한 25건(17억 원)을 본예산에서 추진 중이며, 29건의 설계비 등 31억 원을 이번 추경에 반영했다.

복지예산은 173억 원(3.2%), 농업예산은 98억 원(5.3%) 각각 증액됐다. 주요 항목으로는 ▲북부노인복지센터 건립 30억 원 ▲장애인 활동지원 급여 19억 원 ▲청년 문화복지카드 18억 원 ▲농어업인 공익수당 16억 원 ▲농작물 재해보험 10억 원 등이 포함됐다.

생활환경 개선사업으로는 ▲시민광장 조성 74억 원 ▲옥천 하천 재해예방사업 30억 원 ▲서면 강청수변공원 주차장 조성 10억 원 등이 반영됐다.

시 관계자는 "시민 의견을 적극 반영해 민생안정과 지역발전을 병행하도록 예산을 편성했다"며 "생활과 직결된 사업을 신속하게 추진하겠다"고 말했다.

이번 추경안은 제293회 순천시의회 상임위와 예산결산특별위원회 심사를 거쳐 오는 27일 본회의에서 의결될 예정이다.

