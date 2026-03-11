전남도의회, 농자재 가격 불안 대응 촉구…"국제 분쟁 장기화 우려"

정부에 수급안정·생산비 완화 대책 요구

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 국제 분쟁 여파로 농자재 가격 불안이 커지자 전남도의회가 정부에 선제적 대응을 촉구하고 나섰다.

전남도의회는 11일 도의회 브리핑룸에서 '국제 분쟁에 따른 농자재 가격 불안, 정부 대응 촉구' 성명을 발표하고 농자재 수급 안정과 농업 생산비 부담 완화를 위한 구체적 대책 마련을 정부에 요구했다.

전남도의회 의원들이 11일 오전 도의회 브리핑룸에서 국제 분쟁에 따른 농자재 가격 불안과 관련해 정부 대응을 촉구하는 성명서를 발표하고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.03.11 ej7648@newspim.com

도의회는 "최근 중동 지역의 군사적 긴장 고조로 국제 에너지 가격과 물류 시장 불안정성이 확대되고 있다"며 "국제 분쟁은 외교·안보를 넘어 산업 전반에 영향을 미치는 경제 변수로, 농자재 가격 급등 가능성도 커지고 있다"고 지적했다.

특히 "비료 생산의 핵심 원료인 천연가스 가격은 국제 정세에 민감하게 반응해 왔으며, 분쟁 때마다 비료 가격이 급등해 농업 생산비 상승을 초래했다"고 설명했다.

통계청에 따르면 2024년 농가소득은 약 5,059만원으로, 실제 농업활동을 통해 얻은 농업소득은 960만원에 불과했다. 이는 전년 대비 14.1% 감소한 수준이다. 같은 기간 농업경영비는 1.8% 늘어나 농민들의 부담이 가중되고 있다.

도의회는 "이미 많은 농가가 생산비 상승과 소득 감소라는 이중고를 겪고 있다"며 "여기에 국제 분쟁에 따른 에너지 가격 상승이 더해질 경우 농자재 가격 상승은 불가피하다"고 우려했다.

또 "정부가 농업 부문 대응 전략과 농자재 수급 안정 대책을 충분히 제시하지 못하고 있다"며 "국제 정세 변화에 신속히 대응해 농업 현장의 불안을 해소해야 한다"고 강조했다.

전남도의회는 정부에 비료·사료·농약 등 주요 농자재 수급 상황 점검과 공급 대책 마련, 농업 생산비 부담 완화를 위한 지원책 강화를 촉구했다.

