이천시, 다음달 4일 제12회 이천체험문화축제 개최

[이천=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 이천시는 다음달 4일부터 5일까지 이틀간 이천도자예술마을 예스파크(야외공연장 일원)에서 '2026년 제12회 이천체험문화축제'를 개최한다고 11일 밝혔다.
이천체험문화축제는 올해로 12회를 맞이한 이천의 대표 체험관광 축제로, (사)이천나드리가 주관하여 지역의 농촌·문화체험 콘텐츠를 종합적으로 소개하는 축제다.
축제기간 행사장에서는 총 33개의 체험 부스가 운영되며 총 61개의 프로그램이 진행된다.
체험프로그램은 음식 만들기, 전통 놀이 체험, 문화·여가 체험 등 다양한 분야를 체험할 수 있고 공연 프로그램은 행사장 야외무대에서 시간대별로 태권도 시범, 버블쇼, 난타, 거북놀이 공연 등 남녀노소 함께 즐길 수 있는 공연으로 편성했다.
(사)이천나드리 김한종 이사장은 "이천체험문화축제는 축제장에서 체험했던 추억을 이천 곳곳의 체험장 방문으로 이어질 수 있도록 이천의 체험관광 콘텐츠를 종합적으로 소개하는 자리"라며 "가족과 함께 즐거운 추억을 만들 수 있는 이번 축제에 많은 참여를 바란다"라고 말했다.
