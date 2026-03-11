여주시, 2026년 양성평등기금 지원사업 공모...19일 마감

[여주=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 여주시는 양성평등 문화 확산과 여성의 사회참여 확대, 인권 보호 및 건강가정 육성을 위한 '2026년 여주시 양성평등기금 지원사업'을 공모한다고 11일 밝혔다.

경기 여주시청사 전경[사진=뉴스핌DB]

공모 분야는 양성평등 문화 확산, 여성의 사회참여 확대, 인권보호 및 안전환경 조성, 건강가정 육성사업으로 선정된 법인 또는 단체에 사업당 최대 700만 원까지 모두 6000만 원이 지원된다.

신청자격은 공고일 현재 여주시에 소재하며 양성평등 참여 확대와 양성평등 문화 확산, 여성 인권 보호 및 복지증진 등을 위해 활동하는 비영리법인 또는 비영리민간단체이다.

공고내용은 여주시청 홈페이지 고시‧공고란에서 확인할 수 있으며 신청은 지방보조금관리시스템(보탬e)를 통한 온라인 또는 여주시청 가족복지과 방문 접수가 가능하다.

최종 선정 결과는 여주시 양성평등위원회의 심의를 거쳐 3월말 개별 통보될 예정이며 선정된 사업은 4월부터 11월까지 추진된다.

여주시 관계자는 "지역사회에서 양성평등문화가 확산되고 여성의 사회참여가 더욱 활발해질 수 있도록 다양한 사업을 지원하고 있다. 참신하고 실효성 있는 사업들이 발굴될 수 있도록 관련 법인 및 단체의 많은 관심과 참여를 바란다."고 말했다.

observer0021@gmail.com