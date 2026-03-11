하남시, 지역내 30개소 맨발길 14일 전면개장

[하남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 하남시는 시민들의 건강 증진과 힐링 공간 제공을 위해 오는 14일부터 지역내 맨발길 25개소를 일제히 개장하고 운영에 들어간다고 11일 밝혔다.

시가 조성한 맨발길은 사계절 황톳길 4개소를 비롯해 25개소이며 LH가 조성 예정인 위례근린4호공원과 자연발생지 4개소를 포함하면 하남시의 맨발길은 총 30개소 규모다.

한강을 조망하며 걸을 수 있는 미사한강모랫길(4.9㎞)은 외부에서도 많이 찾아올 만큼 하남시의 랜드마크로 세족장·음악 스피커 등을 설치해 편의를 높였고 황톳길에 캐노피와 전기 히터를 설치해 사계절 맨발 걷기가 가능하도록 한 점은 생활 체감형 정책이다.

시는 오는 13일까지 전체 구간의 경운(땅고르기) 작업을 실시하고 5개소에 설치된 자동관수 시설의 작동 여부 등 모든 구간에 대한 사전 시설 점검 및 정비를 완료할 계획이다.

또 동계시설인 사계절 황톳길의 비닐 막 철거와 온수·온풍기 가동 중단 시점은 꽃샘추위 등 3월 말 기상 상황을 종합적으로 고려해 유연하게 결정함으로써 이용객의 불편을 최소화할 방침이다.

특히 안전하고 쾌적한 환경 유지를 위한 인력 운용 계획도 수립해 주말 및 공휴일에도 공원녹지과 공무원 2~4명이 비상근무 및 산불근무와 연계하여 상시 순찰을 시행하며 기간제 근로자를 배치해 현장 관리를 하고 있다.

하남시 관계자는 "맨발 걷기는 면역력 강화와 스트레스 해소에 탁월한 효과가 있어 시민들의 관심이 매우 높다"며 "겨우내 기다려온 시민들이 안전하고 쾌적하게 맨발길을 이용할 수 있도록 개장 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.

