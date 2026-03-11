가평군·HJ매그놀리아국제병원, 재택의료 통합돌봄 협약

[가평=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 가평군보건소는 지역 노인의 건강한 재가생활을 지원하고 의료·요양 연계를 강화하기 위해 민간 의료기관과 협력체계를 구축했다고 11일 밝혔다.

경기 가평군보건소는 지난 10일 HJ매그놀리아국제병원과 '장기요양 재택의료센터 운영'을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다.[사진=가평군]

가평군보건소는 지난 10일 HJ매그놀리아국제병원과 '장기요양 재택의료센터 운영'을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 의료기관 중심의 방문진료를 통해 재가 장기요양 수급자에게 지속적인 건강관리와 재택의료 서비스를 제공하기로 했다.

협약에 따라 HJ매그놀리아국제병원 장기요양 재택의료센터는 의사, 간호사, 사회복지사로 구성된 다학제팀을 운영한다.

이 팀은 방문진료와 간호서비스, 건강관리 상담 등 재택의료 서비스를 제공하며 어르신들의 건강관리를 체계적으로 지원할 예정이다.

가평군은 오는 27일부터 의료·요양 통합돌봄 사업이 시행됨에 따라 노인들이 살던 곳에서 건강하게 생활할 수 있도록 재택의료 서비스 기반을 지속적으로 강화할 계획이다.

장우진 보건소장은 "이번 협약을 통해 어르신들에게 보다 체계적이고 전문적인 건강관리 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 지역 어르신들이 익숙한 생활환경에서 안정적으로 의료·돌봄 서비스를 받을 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.

