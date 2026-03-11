광주시교육청, 연예인 홍보대사 논란…"효과 불명·예산 낭비"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시교육청이 효과도 불분명한 홍보대사를 운영하며 예산을 낭비하고 있다는 지적이 나왔다.
학벌없는 사회를 위한 시민모임은 11일 보도자료를 내고 "2024년에도 지적했음에도 불구하고 지난해 또다시 연예인 홍보대사 명목으로 1000만원의 예산을 집행했다"고 비판했다.
시민모임은 "홍보대사 활동은 홍보 영상 4편 촬영과 '우리학교 홍보단' 성과공유회 참석 등으로 확인됐다"며 "광주교육 이미지 제고와 교육 정책 홍보에 얼마나 효율적인지는 의문이다"고 따졌다.
특히 "다른 교육청에서는 홍보대사를 무보직으로 위촉하는 경우가 있다"며 "광주시교육청은 수의계약 방식으로 고액 예산을 지급하고 있다"고 말했다.
끝으로 "타 시·도 교육청 사례를 참고해 재능 기부 원칙으로 홍보대사를 운영해야 한다"고 주문했다. 이에 대해 광주시교육청은 해명 자료를 내고 "예산은 단순 행사 참석비가 아니며 복수의 과업이 포함된 통합 비용으로 산정됐다"며 "서울시와 부산 등 다른 지자체 조례에서도 이러한 지급 방식은 확인된다"고 설명했다.
홍보 효과 관련해선 "연예인 홍보대사가 함께한 학교 현장에서는 학생들이 뜨거운 호응이 나타났다"고 말했다. 그러면서 "시민단체의 지적을 받아들여 다양한 분야의 전문가 등 교육 주체가 참여하는 다각적 홍보 쳬계로 전환을 추진하겠다"고 했다.
bless4ya@newspim.com