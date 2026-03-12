[오늘날씨] 아침 최저 기온 -3도 '쌀쌀'...곳곳에 비 소식

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 12일인 목요일은 아침 최저 기온이 -3도로 내려가며 쌀쌀하겠다. 일부 지역에서는 비가 내릴 전망이다.

기상청에 따르면 이날 우리나라는 중부지방과 전라권 가끔 구름이 많고 강원영동과 경상권, 제주도는 대체로 흐리겠다.

겨울비. [사진=뉴스핌 DB]

오전(06~12시)부터 강원동해안·산지와 경북동해안·북동산지, 부산·울산·경남동부내륙은 비(강원동해안.산지와 경북북동산지 비 또는 눈)가 내리겠다.

오후(12~18시)부터 저녁(18~21시) 사이에는 충북, 전라동부, 그 밖의 경상권 등 지역에 따라 비가 내릴 전망이다. 오후(12~18시)에는 경기동부와 강원내륙, 밤(18~24시)부터 모레 새벽(00~06시) 사이는 제주도에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 흩날리겠다.

오는 13일까지 이틀간 예상 강수량은 강원 동해안·산지, 경북 동해안·북동산지 5~20㎜, 부산, 울산 5~10㎜, 대구, 경북 내륙, 경남 5㎜다.

아침 최저기온은 -3~5도로 전망된다. ▲서울 1도 ▲인천 1도 ▲춘천 -1도 ▲강릉 4도 ▲대전 1도 ▲대구 3도 ▲전주 1도 ▲광주 2도 ▲부산 5도 ▲제주 6도 ▲울릉도·독도 4도이다.

낮 최고기온은 8∼13도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 13도 ▲인천 12도 ▲춘천 12도 ▲강릉 8도 ▲대전 12도 ▲대구 12도 ▲전주 13도 ▲광주 13도 ▲부산 13도 ▲제주 11도 ▲울릉도·독도 7도다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다.

