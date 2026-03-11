정성호 법무부 장관 "공소취소 지시한 적 없다…근거 없는 음모론 안타까워"

[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 정성호 법무부 장관이 최근 자신을 둘러싼 '공소취소 지시설'과 관련해 "전혀 사실이 아니다"라며 강하게 부인했다.
정 장관은 11일 페이스북을 통해 "최근 제기된 황당한 음모론으로 인해 진지하게 숙의되어야 할 검찰개혁 논의가 소모적 논쟁에 휩싸이고 있다"며 "건설적인 개혁 논의에 집중하길 바란다"고 밝혔다.
이는 일각에서 "정부 고위 관계자가 검찰 고위 간부들에게 이재명 대통령 사건 관련 공소취소를 하라고 했다"고 한 의혹에 대한 반박이다.
정 장관은 "검사들에게 특정 사건의 공소취소를 지시하거나, 보완수사권과 연관지어 메시지나 문자를 전달한 사실이 없다"며 "제가 취임 후 일관되게 전한 말은 '검찰이 왜 국민의 신뢰를 잃었는지 반성하고 변화할 것', '각자 본연의 임무에 최선을 다하라'는 것이었다"고 설명했다.
이어 "국민주권 정부의 검찰개혁은 '범죄로부터의 국민 안전'과 '민생 안정'을 기준으로 한다"며 "검찰이 국민의 인권 보호 역할에 충실한 기관으로 거듭나게 하는 것이 목표이며, 그 어떤 세력과도 거래는 없다"고 강조했다.
정 장관은 또한 "자신들의 생각과 다르다는 이유로 음모론을 제기하는 것은 매우 부적절하다"며 "검찰개혁 공론장이 분열과 갈등에 빠지는 것은 안타까운 일"이라고 지적했다.
그는 "검찰개혁은 흔들림 없이 추진될 것이며, 법무부는 맡은 바 임무에 충실할 것"이라고 덧붙였다.
