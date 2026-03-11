'현역가왕3' 전국투어 라인업 확정…차지연·홍지윤 등 톱7 합류

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '현역가왕3' 전국투어 콘서트의 라인업이 확정됐다.
11일 로드쇼엔터테인먼트에 따르면 '현역가왕3' 전국투어 콘서트 출연진은 우승자 홍지윤을 비롯해 준우승 차지연, 3위 이수연, 구수경, 강혜연, 김태연, 솔지 등 톱7 멤버들이 전원 출연을 확정 지으며 탄탄한 라인업을 완성했다.
'현역가왕3'는 6주 연속 화요일 지상파 방송 프로그램 가운데 시청률 1위를 기록하며 흥행 파워를 입증했다.
이번 전국투어 콘서트는 TOP7 멤버들을 중심으로 진행된다. 경연 중 시청자들의 심금을 울렸던 무대와 다양한 레전드 무대를 다시 만나볼 수 있다. 여기에 공연장에서만 볼 수 있는 특별한 무대도 준비돼 톱7의 매력을 엿볼 수 있는 다채로운 공연이 펼쳐질 전망이다. 현역들의 색다른 매력과 새로운 무대들이 더해지며 관객들에게 특별한 시간을 선사할 것으로 기대된다.
특히 오는 28, 29일 양일간 예정된 서울 공연에는 톱7과 '10대의 기적' 빈예서 또한 출연을 확정하여 무대를 선보일 예정이다. 이후 지방 공연은 TOP7 멤버들을 중심으로 전국 각지의 팬들을 찾아간다.
'현역가왕3' 전국투어 콘서트는 현재 서울을 비롯해 인천, 청주, 울산, 창원, 대구, 수원, 원주, 부산 등의 공연 티켓이 오픈됐다. 이후 추가 지역들의 티켓도 순차적으로 오픈되며 전국의 팬들과 만날 예정이다.
