중동 사태 대응…서울시, 수출기업 지원 확대·중소기업자금 1000억 지원

11일 중동 사태 대응 행정1부시장 주재 비상경제회의

수출보험·보증료 지원 한도 300만원→800만원 확대

주유소 가격표시제 동향 확인 및 가격 인상 자제 요청

민생 물가 모니터링·비상 대응체계 운영…매점매석 대응

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 최근 중동 지역 정세 불안으로 국제 유가 상승과 해상 물류 차질 등 글로벌 경제 불확실성이 확대되는 가운데 서울시가 민생 물가 안정과 수출기업 피해 대응, 중소기업 금융 지원을 위한 대응체계를 강화한다.

서울시는 11일 시청 본관 영상회의실에서 행정1부시장 주재로 '중동 사태 비상경제대책 TF회의'를 진행했다. 이날 서울시는 유가·물가 등 민생경제 동향과 수출기업 피해 상황을 점검하는 한편, 현장 점검과 기업 지원을 병행하는 대응 방안을 논의했다.

서울시는 11일 오전 시청 본관 영상회의실에서 행정1부시장 주재로 '중동 사태 비상경제대책 TF회의'를 진행했다. [사진=서울시]

이날 회의에는 경제실·민생노동국·기후환경본부 등 관계 부서와 서울경제진흥원(SBA)·중소기업중앙회·서울상공회의소·서울신용보증재단·한국무역보험공사 등 유관기관이 참석해 중동 사태가 서울 경제에 미치는 영향을 점검하고 대응 방향을 논의했다.

회의를 계기로 서울시는 행정1부시장 주재 비상경제회의로 대응 단계를 격상하고, 민생경제 안정과 기업 피해 최소화를 위한 대응을 확대해 나갈 방침이다.

서울시는 유가 등 원가 상승으로 수익성이 악화한 중소기업·소상공인을 대상으로 1000억원 규모의 중소기업육성자금(취약사업자 지원 자금) 융자 지원을 실시한다. 지원 조건은 업체당 5000만원 이내로 소상공인 실부담금리는 1.9~2.4%다. 시는 자금 조기 소진 시 지원 규모를 확대 조치한다.

아울러 서울시는 총 16억원 규모의 수출보험·보증료 지원사업을 통해 수출 중소기업의 거래 위험과 환율 변동 리스크 대응을 지원하고 있다. 특히 중동 사태로 어려움을 겪는 기업의 부담을 완화하기 위해 수출보험·보증료 지원 한도를 기존 기업당 300만원에서 800만원으로 확대한다. 중동 지역 의존도가 높은 기업을 대상으로 대체 시장 발굴과 판로 다변화 지원방안도 추진할 방침이다.

또 석유가격 표시제 이행 여부와 가격 인상 동향 등을 확인하고 유가 상승에 편승한 과도한 가격 인상 여부와 유통 질서 교란 행위 등을 집중 점검한다. 서울시는 자치구와 협력해 현장 점검을 오는 13일까지 실시하고 있다. 주유소의 가격표시제 이행 여부와 가격 동향을 확인하는 한편 과도한 가격 인상 자제를 요청한다.

민생 물가 안정을 위해 상시 물가 모니터링·비상 대응체계를 운영한다. 전통시장 97개소와 대형마트 25개소를 대상으로 총 87개 주요 품목 가격 동향에 대한 상시 모니터링 강화하고, 생필품 10종에 대한 사재기 등 이상징후를 점검한다. 점검 대상 역시 오프라인(전통시장·대형 할인점) 외 온라인(농산물유통정보·AT KAMIS)까지 확대한다.

사재기·매점매석 징후가 포착될 경우 재정경제부에 매점매석 지정고시(필요 시 최고가격제 도입)를 요청하고, 물가 급등 시에는 대형마트 협업 할인행사 등 대응할 방침이다.

중동 사태로 피해가 예상되는 기업을 지원하기 위해 서울기업지원센터를 중심으로 기업 애로 신고센터도 운영한다. 기업들은 서울기업지원센터를 통해 ▲수출입 물류 지연 ▲수출대금 회수 지연 ▲환율 및 원자재 가격 상승 등 중동 상황과 관련된 애로사항을 접수할 수 있다. 서울기업지원센터는 9개 분야 70여 명의 상담 전문위원을 통해 기업 애로 유형별 맞춤 상담을 지원하고 있다.

정상훈 행정1부시장 직무대리는 "서울시는 지난주부터 비상경제대책반을 가동하며 중동 정세 변화에 선제적으로 대응해왔다"며 "중동 정세 불안이 장기화될 경우 유가 상승과 물류 차질 등이 서울 경제에 영향을 미칠 수 있는 만큼 민생 물가 안정과 수출기업 피해 최소화를 위해 상황을 면밀히 점검하고 필요한 대응 조치를 신속히 추진하겠다"고 말했다.

