전북, 농촌 취약지 맞춤형 통합돌봄 서비스 본격 추진

방문형 돌봄 중심 운영…농촌 돌봄 사각지대 해소 기대
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 농촌지역 돌봄 공백을 해소하기 위한 맞춤형 통합돌봄 서비스 제공에 나선다.
전북자치도는 보건복지부가 추진한 '사회서비스 취약지 공모사업'에 선정돼 남원시·임실군·순창군 면지역을 대상으로 오는 4월부터 취약지 맞춤형 돌봄서비스를 본격 제공한다고 11일 밝혔다.
이번 사업은 오는 27일 시행되는 통합돌봄 제도에 맞춰 사회서비스 공급이 부족한 농어촌 취약지의 돌봄 공백을 보완하기 위해 마련됐다.
돌봄통합지원법에 따른 통합돌봄은 읍면동을 중심으로 돌봄이 필요한 주민을 발굴하고 돌봄 계획을 수립해 의료·복지·생활 서비스를 연계하는 제도다.
이번 사업은 이러한 통합돌봄 체계 내에서 서비스 제공 기반이 부족한 농촌지역에 필요한 돌봄 서비스를 보완적으로 제공하는 데 목적이 있다. 이번 공모에는 전북을 비롯해 인천, 강원, 충남, 전남, 제주 등 전국 6개 시·도가 선정됐다.
전북은 총 9000만 원의 사업비를 투입해 남원·임실·순창 면지역을 중심으로 심리·영양·주거·운동 서비스를 결합한 '온감(溫感) 패키지'를 운영할 계획이다. 대상자의 건강 상태와 생활환경, 돌봄 필요도를 종합적으로 고려해 맞춤형 서비스를 제공한다.
특히 농촌지역의 사회서비스 제공기관 부족 문제를 고려해 방문형 서비스를 중심으로 운영한다. 지역 사회서비스 제공기관과 협력기관이 참여하며 공급기관 확보가 어려운 지역은 전북특별자치도사회서비스원이 운영을 지원해 현장 서비스를 뒷받침한다.
또한 사회적기업과 협동조합, 마을기업 등 다양한 지역 조직이 서비스 공급 주체로 참여하도록 해 농촌 취약지에서도 안정적인 돌봄서비스 기반을 확대할 방침이다.
도는 4월부터 이용자 모집과 서비스 연계를 시작해 농촌지역 돌봄 사각지대를 줄이고 주민이 체감할 수 있는 돌봄서비스를 확대해 나갈 계획이다.
방상윤 전북자치도 복지여성보건국장은 "전국 공모에서 전북이 선정된 것은 농촌 취약지 수요를 반영한 통합돌봄 모델을 설계한 결과"라며 "서비스가 부족한 면지역부터 촘촘하게 연결해 주민이 체감할 수 있는 돌봄 안전망을 구축하겠다"고 말했다.
