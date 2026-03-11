12일재개 북중열차 단둥 평양은 매일운항, 5곳서 평양행 기차 탑승가능

중국 외교부 인적 왕래 중요한 의미

당국, 국제 열차운행 상세계획 밝혀,

베이징~ 평양 주 4회, 중국내 5개 역

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자=북중 열차 운행 재계를 하루 앞두고 11일 열차 운행에 대한 상세 계획이 중국 매체들에 의해 전해졌다. 베이징~평양 운행은 주 4회지만 신의주와 마주한 중국 단둥과 북한 평양간에는 국제 열차가 매일 왕복 운행하는 것으로 알려졌다.

중국 매체 펑파이신문은 11일 중국 베이징과 단둥, 그리고 북한 평양 간 국제 여객 열차가 12일부터 양방향으로 운행된다며 외교부 발표를 인용, 중국과 북한 정기 여객 열차 운행은 양측 인적 교류 촉진에 중요한 의미가 있다고 밝혔다.

하루 전 전해진 대로 베이징과 평양 간 국제 여객 열차는 매주 월요일, 수요일, 목요일, 토요일 주 4회 운행되며, 중국에서는 베이징역, 톈진역, 산하이관역, 선양역, 단둥역, 북한에서는 평양역과 신의주역에서 승하차 할 수 있다고 펑파이 신문은 전했다.

북중 간 국제 열차 운항 재개는 2020년 코로나19(팬데믹) 발생으로 전격 중단된 뒤 6년 만에 재개되는 것으로 북중 간 인적 교류와 상품 무역 등 경제협력에 중요한 의미를 지닌다. 이번 조치에 따라 북중 간 다른 접경 지역으로 철로 운항이 확대될지 주목을 끌고 있다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 2026년 3월 12일 부터 운행이 재개되는 북중 국제열차의 중국 출발 기점인 베이징 역. (사진=뉴스핌 통신사 촬영) 2026.03.11 chk@newspim.com

양쪽의 출입국 절차는 중국 단둥 국경 검문소와 북한 신의주 국경 검문소가 담당한다. 베이징에서 평양으로 가는 K27 열차에는 국제 여객용 객차 두 칸이 추가된다. 이 열차는 17시 26분에 베이징역을 출발해 단둥역에 도착한 후 95번 열차에 연결된다.

압록강을 건너 북한 신의주역에 도착하면 열차 번호는 52번으로 변경되며 평양까지 운행한 뒤 다음 날 북한 현지 시간 18시 7분에 평양역에 도착한다.

펑파이 신문은 반대로 평양에서 베이징으로 운항하는 열차의 객차 번호는 51번이며, 이 열차는 평양역에서 현지 시간 오전 10시 26분에 출발한다고 밝혔다.

이 열차는 압록강을 건너기 전 북한 신의주역에서 객차 번호를 85번으로 바꿔 단 뒤 중국 단둥에 도착, K28번 열차에 연결되어 중국으로 출발, 다음 날 오전 8시 40분 베이징역에 도착한다.

[서울=뉴스핌] 최헌규 중국전문기자= 중국 지린성 지안시 압록강 너머로 북한 만포시 일대 시내 모습과 구릉, 야산, 그리고 지안시~만포시 사이에 놓인 철교가 눈에 들어온다. 사진에 보이는 하천이 지린성 구간 압록강이고 그 너머가 북한의 중국 접경 공업도시 만포시다. 3월 12일 부터 중국 단둥과 북한 신의주 사이의 압록강 하류 철교를 오가는 베이징~평양 간 북중 열차 운행 재개를 맞아 북중 간 다른 접경 지역 다리(철로) 운행 재개 여부도 관심을 모으고 있다. 코로19 발생 후 약 6년 만인 북중 접경 도시간 열차 운행은 양국간 인적 교류와 경협 확대의 상징일 뿐만 아니라 전반적인 양국 관계 호전, 즉 북중 밀월을 나타내는 바로미터라는 점에서도 국제사회의 촉각을 모으고 있다. 2026.03.11 chk@newspim.com

펑파이 신문은 북한 중국 간 국제 열차가 베이징~평양 사이에는 주 4회 운행되지만, 압록강을 사이에 둔 랴오닝성의 단둥과 북한 평양 간 국제 여객 열차는 매일 운행된다고 보도했다.

펑파이 신문은 국영 중국여행사 등의 관계자를 인용해 중국 북한 간 국제 여객 열차는 양국 승객 왕래의 중요한 통로이자 양국 우정을 강화하는 연결고리 역할을 할 것이라고 밝혔다.

중국의 모든 열차표 구매가 온라인화된 것과 달리 중국과 북한 간 국제 여객 열차 티켓은 오프라인으로만 구매가 가능하다고 펑파이 신문은 전했다.

베이징~평양 국제 여객 열차의 경우, 중국 내 5개 지역(베이징, 톈진, 산하이관, 선양, 단둥)의 매표소에서 열차표를 구매할 수 있다. 북중 간 국제 열차표 구매에 관한 업무는 국영기업인 중국여행사(베이징)가 담당한다.

서울= 최헌규 중국전문기자(전 베이징 특파원) chk@newspim.com