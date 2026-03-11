평택 '슈퍼오닝' 청정 농산물로 전국 인정…홍보 강화

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 자랑하는 대표 농산물 통합 브랜드 '슈퍼오닝(Super○'ning)'이 '상쾌한 아침을 맞이하게 해주는 깨끗하고 믿을 수 있는 먹거리'라는 의미를 담아 지속적인 품질 관리와 브랜드 육성으로 전국적 호평을 받고 있다.
슈퍼오닝 로고는 큰 접시 형태의 '○'자 안에 아침 햇살과 넓은 대지의 이미지를 담아 평택의 청정한 자연환경이 생산한 풍성한 농특산품으로 채운 아침 밥상을 상징한다.
현재 인증 농산물에는 쌀, 배, 오이, 애호박, 토마토, 방울토마토, 미한우 등이 있다.
특히 쌀은 적온 건조, 적정 수분 유지, 가공 공정 표준화 등 최신 시설을 활용한 철저한 품질관리 체계를 통해 완전미 비율과 단백질 함량 등 10개 품목 검사를 거친 우수 쌀만 유통된다.
이 때문에 농산물우수관리 인증(GAP)과 경기도지사 인증(G마크)을 획득하며 품질을 입증받기도 했다.
슈퍼오닝은 2006년 쌀 생산단지(912ha, 추청·고시히카리) 조성으로 시작해 농가와 농협 간 100% 계약재배를 기반으로 매입·관리·선별·포장·규격화 과정을 거치게 되며, '평택시 농특산물 통합상표 관리 조례'에 따라 쌀 단지 4450ha(1만9840t, 고시히카리·꿈마지·추청), 과채류 단지 68.8ha(2700t), 배 1800t 등에 브랜드 사용권이 부여됐다.
평택시 농업기술센터 관계자는 "고품질 생산을 위해 재배 기술 교육과 현장 지도, 생산단지 운영을 통해 종자·비료 등 영농자재와 장려금을 지원한다"며 "인증 농산물 경쟁력 강화를 위해 포장재와 택배비도 지원하며, 농가 소득 증대와 브랜드 신뢰도 제고에 힘쓰고 있다"고 설명했다.
한편 슈퍼오닝은 이러한 노력의 결실로 올해 3월 '2025 대한민국 명품브랜드 대상' 농특산물 브랜드 부문 대상을 수상하고 이전에도 2008~2010년 '전국 고품질 브랜드쌀' 3년 연속 전국 우수브랜드 선정, 2016~2018년 '소비자평가 국가대표 브랜드(농특산물 통합브랜드 부문)' 3년 연속 대상 등을 수상하며 전국적 위상을 높이고 있다.
시는 슈퍼오닝의 우수성을 알리기 위해 홍보 영상 제작, TV 광고, 박람회 참석 등을 통해 브랜드 인지도를 높인다는 계획이다. [평택시 지원(협찬)을 받아 작성된 기사입니다.]
