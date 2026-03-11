안양시 '2026년 모범아동 유공 표창' 후보자 추천·접수

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 어린이날을 맞아 다양한 분야에서 모범이 되는 아동을 발굴하기 위해 '2026년 모범아동 유공 표창' 후보자를 11일부터 25일까지 추천받는다고 11일 밝혔다.
시에 따르면 추천 대상은 공고일(11일) 기준 안양시에 주민등록이 되어 있거나 관내 학교·기관·단체에 소속(재학)된 18세 미만 아동이다. 단, 형사처벌·교내 징계처분을 받았거나, 교내 징계 절차가 진행 중인 경우는 제외된다.
시는 ▲봉사활동 실적 우수 4명▲문화예술 분야 우수 2명▲과학(수학)·기술 분야 우수 2명▲지역사회 발전 유공 4명▲모범 생활 8명 등 5개 분야에서 총 20명의 모범아동을 선발할 계획이다.
후보자 추천은 소속 학교장 또는 활동 관련 기관·단체장이 할 수 있다. 추천서와 공적조서 등 관련 서류를 구비해 오는 25일 오후 6시까지 안양시청 6층 아동과 아동친화팀에 방문 또는 우편으로 제출하거나 이메일로 접수하면 된다.
시는 접수된 후보자를 대상으로 인성과 리더십 등 분야별 기준에 따라 공적심사위원회의 심사를 거쳐 4월 중 최종 수상자를 발표할 예정이다. 표창은 오는 5월 5일 어린이날 기념식에서 수여된다.
시 관계자는 "아동들이 각자의 재능을 마음껏 펼치며 건강하게 성장할 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다"며, "주변에 귀감이 되는 아동들이 많이 추천될 수 있도록 학교와 관련 기관의 적극적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.
추천 기준과 제출 서류 양식 등 자세한 사항은 안양시청 홈페이지 고시공고 게시판에서 확인할 수 있다. 기타 문의는 안양시청 아동과 아동친화팀으로 하면 된다.
1141world@newspim.com