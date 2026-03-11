평택시, 체납차량 번호판 영치 사전예고…31일까지 자진납부 유도

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시는 자동차세 1~4회 체납 차량을 대상으로 번호판 영치 단속에 앞서 3월 한 달을 '사전예고(납부안내) 기간'으로 정해 운영한다고 11일 밝혔다.
이번 조치는 단속 전에 체납자에게 납부 기회를 충분히 알리고 성실납세자와의 형평성을 확보하기 위해 마련됐다.
이에 따라 사전예고 기간 동안 카카오톡 전자송달, 문자, 우편 등 다양한 방식으로 체납 내역과 납부 방법이 안내될 예정이다.
또 납부가 어려운 경우 분납 상담과 체납 정리 상담도 병행해 단속 전 체납 해소를 지원할 계획이다.
아울러 시는 3월 안내 이후 체납이 해소되지 않은 차량에 대해 4월부터 예고한 기준에 따라 번호판 영치 단속을 단계적으로 추진하고 생계형 체납자와 소액 체납자는 즉시 영치 대신 사전 안내와 자진납부를 유도하기로 했다.
시 관계자는 "영치는 최후 수단인 만큼 3월 사전예고 기간에 납부 안내를 강화해 체납 해소 기회를 충분히 제공하겠다"며 "시민 불편을 최소화하면서 공정한 납세 문화가 정착될 수 있도록 안내와 상담을 지속하겠다"고 말했다.
