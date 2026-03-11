KGM, '전기차 특별 안전 점검 캠페인' 추진…배터리 화재 최대 5억 보상

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = KG 모빌리티(KGM)는 전기차 보유 고객의 안전한 운행을 지원하기 위해 '전기차 특별 안전 점검 캠페인'을 실시한다고 11일 밝혔다.
이번 캠페인은 오는 12월까지 9개월간 전국 서비스 네트워크에서 무상으로 진행되며, 무쏘 EV, 토레스 EVX(밴), 코란도 EV(이모션) 등 2022년 3월부터 2026년 1월까지 출고된 KGM 전기차 전 모델을 대상으로 한다.
주요 점검 항목은 진단 장비를 활용한 고전압 배터리 상태(절연 저항) 점검, 배터리 관리 시스템(BMS) 센서 데이터 확인, 모터용 냉각수량(누수) 및 주요 커넥터 연결 상태 점검, 배터리팩 충격 파손 여부 등이다.
특히 KGM은 캠페인과 함께 '전기차 배터리 안심 보상 프로그램'을 운영 중이다.
프로그램은 배터리 화재 발생 시 최대 5억원 보상, 보증 기간 10년/100만km로 국내 최장 수준인 것으로 알려졌다.
KGM 관계자는 "고객 만족도 향상을 위해 '오토 요람(Auto Yoram)'을 론칭해 검증된 순정급 부품을 합리적 가격에 제공하고 있다"며 "정기 점검 외에 여름 휴가, 동절기, 수해 차량 특별 점검 서비스도 확대할 계획"이라고 전했다.
