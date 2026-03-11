안성맞춤박물관, 오는 16일부터 안성 역사·문화 유물 공개 구입 추진

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시 안성맞춤박물관은 오는 16일부터 전시·학술·교육자료 수집을 위한 유물 공개 구입에 나선다고 11일 밝혔다.
주요 구입 대상은 안성지역 역사·문화 관련 자료(안성 남사당 관련 자료, 사진, 도서, 공예품 등), 안성지역 관련 인물 자료(안성에서 활동한 인물의 사진, 도서, 편지, 일기 등), 안성 유기 관련 자료(고려~근대까지 안성에서 제작한 유기 등)이다.
접수는 오는 16일부터 4월 1일까지 진행되며 매도 신청 희망 소장자(개인, 종중, 문화재 매매업자, 법인 등)는 안성맞춤박물관 홈페이지에서 서식을 내려받아 작성하면 된다.
특히 매도 신청 유물은 출처가 분명하고 전시·연구 등에 활용 가능한 상태여야 하며 접수된 유물은 1차 서류 심사를 거쳐 관련 분야 전문가로 구성된 유물평가심의회 평가 결과에 따라 최종 매입 여부가 결정된다.
안성맞춤박물관 담당자는 "유물 소장자 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다"며 "이번 구입을 통해 안성의 역사와 문화를 보여주는 자료를 지속적으로 확보하고 안성을 대표하는 박물관으로서의 역할을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
