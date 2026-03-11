익산시, 복지 사각지대 해소 총력…발굴부터 지원까지 강화

이웃연결단 등 민관협력 안전망으로 촘촘한 돌봄 추진
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 복지 사각지대를 해소하고 위기가구를 신속하게 지원하기 위해 기초생활보장 제도를 확대하고 민관협력 기반의 발굴 체계를 강화한다고 11일 밝혔다.
먼저 시는 지난해 부적합 판정을 받은 1234건을 전수 조사해 92건의 신규 대상자를 발굴했고 수급이 중단된 748세대 가운데 215세대에는 재신청을 안내했다.
교육급여 신청 누락 가구에 대해서는 별도 신청 없이도 지원받을 수 있도록 '직권 책정'도 추진하고 있다.
올해는 제도 기준도 완화됐다. 4인 가구 기준 중위소득이 전년 대비 6.51% 인상됐고 의료급여 부양비 제도는 폐지됐다.
청년 소득공제 대상 연령도 기존 29세 이하에서 34세 이하로 확대됐으며 공제 금액도 60만 원으로 상향됐다. 다자녀 차량 기준 역시 2명으로 완화돼 복지 사각지대를 줄일 수 있는 기반이 마련됐다.
제도 개선과 함께 위기가구를 상시 관리하기 위한 현장 중심 안전망도 강화된다. 노인 일자리 참여자로 구성된 '이웃연결단'은 주 1회 가정을 방문해 위기 징후를 조기에 발견하고 행정복지센터와 연결하는 역할을 한다.
또 오는 5월부터는 중장년 1인 가구 등 고립 위험군 125명을 대상으로 우체국 집배원이 안부를 확인하는 '안부살핌 우편서비스'도 운영할 계획이다.
이 밖에도 AI 말벗 로봇 '다솜이', 복지기동대, 지역 봉사단체와 연계한 의료·반찬 지원 등 민관 협력을 통한 맞춤형 복지 서비스를 확대하고 있다. 익산시는 행정의 손길이 닿지 않는 사각지대를 줄이고 지역사회가 함께 참여하는 돌봄 체계를 구축해 나갈 방침이다.
나은정 복지국장은 "위기가구는 행정의 힘만으로는 발견하기 어려운 경우가 많다"며 "지역사회와 힘을 모아 시민 누구도 소외되지 않는 따뜻한 복지 도시 익산을 만들겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com