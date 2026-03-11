'신이랑 법률사무소' 유연석, 건달부터 아이돌 지망생까지…'기대 만발'

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 유연석 표 코미디가 온다.
오는 13일 첫 방송되는 SBS 새 금토드라마 '신이랑 법률사무소'에서 유연석이 코미디 장르로 컴백하며 새로운 얼굴을 선보인다. 그는 극중 망자의 한(恨)을 통쾌하게 풀어주는 신들린 변호사 '신이랑' 역으로 분해 기묘하고도 따뜻한 한풀이 어드벤처를 선사할 예정이다.
유연석은 지금껏 장르를 불문한 캐릭터 소화력으로 자신만의 색을 완성했다. 특히 그는 지난 2024년 방영된 MBC '지금 거신 전화는'에서 최연소 대통령실 대변인 '백사언'으로 냉철함과 감정적인 면모를 오가는 인물을 매력적으로 그려내며 유연석 표 '로맨스릴러' 연기를 완성, 뜨거운 호응을 얻었다. 그런 유연석이 이번에는 전작과 대비되는 본격 코믹 연기로 찾아올 것을 예고하며 다시 한 번 안방 극장을 들썩이게 만들었다.
유연석은 '신이랑 법률사무소'를 통해 그야말로 '신들린 연기'를 선보인다. 그는 앞서 공개된 티저 영상에서 건달, 아이돌 지망생, 과학자 등 다양한 인물을 자유자재로 넘나드는 모습으로 시선을 사로잡았다. 빙의 순간마다 시시각각 달라지는 유연석의 말투와 표정, 행동은 앞으로 보여줄 다채로운 열연을 더욱 기대하게 했다. 또한 예상치 못한 전개 속 웃음과 함께 통쾌함, 진한 감동까지 전할 예정이라고. 이에 유연석이 '신이랑 법률사무소'에서 보여줄 활약에 귀추가 주목된다.
한편, 유연석을 비롯해 이솜, 김경남 등이 출연하는 SBS 새 금토드라마 '신이랑 법률사무소'는 오는 13일 밤 9시 50분에 첫 방송된다.
