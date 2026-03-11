부산시의회, 제334회 임시회…총 52건 안건 처리

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회는 11일부터 24일까지 14일간 제334회 임시회를 개회한다고 밝혔다.
이번 임시회 기간동안 조례안 30건, 동의안 15건, 예산안 2건, 의견청취안 5건 등 모두 52건의 안건을 처리할 예정이다.
'2026년도 부산시 제1회 추가경정예산안을 심의·의결해, 민생안정과 지역경제 활력 회복 등에 예산이 신속하고 목적에 맞게 집행될 수 있도록 적극 지원해 나갈 계획이다.
14일 제1차 본회의를 열어 '26년도 제1회 추경예산안에 대한 시장의 제안 설명을 듣는다. 이날 7명의 의원들이 5분 자유발언에 나선다.
15일에는 제2차 본회의에서는 3명의 의원이 시정질문을 통해 행정통합·교육·복지·교통·건설 등 분야별 현안 점검과 대책 마련을 촉구한다.
각 상임위에서는 13일부터 19일까지 7일간 추경예산안을 비롯해 조례안 등 안건을 심사한다. 예결위에서는 20일부터 23일까지 4일간 상임위의 예비심사를 거친 추경예산안에 대한 종합심사를 진행한다.
24일 제3차 본회의에서는 각 위원회에서 심사한 추경예산안 등 안건을 최종 의결하고, 5분 자유발언을 진행한 후 회기를 마무리한다.
다음 제335회 임시회는 다음달 23일부터 29일까지 7일간 진행된다.
ndh4000@newspim.com