라이즈, 日 싱글 '올 오브 유'로 레코드협회 '플래티넘' 인증

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 에스엠(SM) 소속 라이즈가 일본 레코드협회에서 '플래티넘' 인증을 받았다.
일본 레코드협회의 지난 10일 발표에 따르면, 2월 18일 발매된 라이즈 일본 두 번째 싱글 '올 오브 유(All of You)'가 2월 기준 누적 출하량 25만 장을 돌파하며 골드 디스크 부문 '플래티넘' 인증을 획득했다.
라이즈는 해당 싱글 발매에 이어 'K팝 보이그룹 중 최단기간 입성'에 빛나는 도쿄돔 공연을 사흘간 개최하고, 타이틀 곡 '올 오브 유'와 수록곡 '플래시라이트(Flashlight)' 무대를 선사해 좋은 반응을 얻으며 세 차례 일본 오리콘 데일리 싱글 랭킹 1위를 차지하는 등 화제성을 이어가고 있다.
또한 라이즈는 오는 4월부터 방송되는 일본 테레비 도쿄(TV TOKYO)의 TV 애니메이션 '킬블루' 세계관이 표현된 엔딩 테마곡 '킬 샷(KILL SHOT)' 가창을 맡아 '열일'을 예고한 만큼, 현지 팬들에게 또 한번 눈도장을 찍을 예정이어서 관심이 모아진다.
라이즈는 지난주 전 세계 21개 지역에서 42만 명의 관객을 동원한 첫 월드 투어 '라이징 라우드(RIIZING LOUD)'를 성공적으로 마쳤으며, 3월 14일 아르헨티나, 15일 칠레, 21일 브라질(현지시간)에서 펼쳐지는 '롤라팔루자 남미' 무대에 오른다.
