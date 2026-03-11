한-가나, 기후변화 대응 협정 체결…AI·해양 안보 MOU도 체결

李대통령, 청와대서 가나 대통령과 정상회담

기후변화 협력 강화…온실가스 감축 기여키로

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 한국과 가나 정부가 11일 양국 정상회담을 계기로 기후변화 협력 협정을 새로 맺고 인공지능(AI), 해양 안보 관련 양해각서(MOU)를 체결했다.

이재명 대통령은 이날 오후 청와대에서 존 드라마니 마하마 가나 대통령과 정상회담을 갖고 이와 같은 내용의 신규 협정과 MOU를 맺었다.

11일 오후 청와대에서 이재명 대통령과 존 드라마니 마하마 가나 대통령이 배석한 가운데 한-가나 간 양해각서 체결식이 열리고 있다. [사진=청와대]

먼저 양국은 '대한민국 정부와 가나 공화국 정부 간의 기후변화 협력을 위한 기본 협정'을 체결했다. 이를 통해 양국은 기후변화에 협력하고, 국가 간 자발적 협력을 통한 온실가스 감축량 국제 거래를 허용하는 '파리협정 6조'에 동의하기로 했다. 또 과학기술 분야에서 협력하기로 하는 동시에 공동 위원회를 구성하기로 했다.

양국은 이번 협정을 통해 양국 간 기후변화 협력을 강화하는 법적 토대를 마련하고 양국 국가 온실가스 감축 목표(NDC) 달성에 기여하기로 했다.

기술, 디지털, 혁신 개발 협력 관련 MOU도 체결했다. 주요 내용은 ▲직업 기술 훈련 및 STEM(Science, Technology, Engineering, Mathematics) 교육 강화 ▲기술 기반 취업·창업 생태계 조성 ▲AI·디지털 접근성 개선 등을 지원하는 협력 사업 추진이다.

이를 통해 청년 인재를 위한 AI, 디지털 분야 교육, 직업 훈련 등 미래지향적인 협력 강화를 꾀한다는 취지다.

양국은 해양 안보 협력 MOU도 맺었다. 우리 해양경찰청과 가나 해군 간 해양 안전 및 안보 협력이 골자다. 훈련·교육·세미나 등 인적 교류를 통한 능력 개발을 시작으로 해적, 무기·마약 밀매 등 해양에서 발생하는 국제범죄와 관련된 정보 교환에 힘쓰기로 했다. 또 조난 인명·선박·항공기 등 수색 및 구조에 관한 활동에도 서로 협력한다.

청와대는 "가나 해군의 해양 안보 역량 향상을 통해 기니만 해역에서의 안정성이 증진될 것"이라며 "우리 국민·선박에 대한 사고 예방 및 위기 대응 여건도 개선될 것"이라고 내다봤다.

