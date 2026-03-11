한-가나, 기후변화 대응 협정 체결…AI·해양 안보 MOU도 체결

기후변화 협력 강화…온실가스 감축 기여키로
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 한국과 가나 정부가 11일 양국 정상회담을 계기로 기후변화 협력 협정을 새로 맺고 인공지능(AI), 해양 안보 관련 양해각서(MOU)를 체결했다.
이재명 대통령은 이날 오후 청와대에서 존 드라마니 마하마 가나 대통령과 정상회담을 갖고 이와 같은 내용의 신규 협정과 MOU를 맺었다.
먼저 양국은 '대한민국 정부와 가나 공화국 정부 간의 기후변화 협력을 위한 기본 협정'을 체결했다. 이를 통해 양국은 기후변화에 협력하고, 국가 간 자발적 협력을 통한 온실가스 감축량 국제 거래를 허용하는 '파리협정 6조'에 동의하기로 했다. 또 과학기술 분야에서 협력하기로 하는 동시에 공동 위원회를 구성하기로 했다.
양국은 이번 협정을 통해 양국 간 기후변화 협력을 강화하는 법적 토대를 마련하고 양국 국가 온실가스 감축 목표(NDC) 달성에 기여하기로 했다.
기술, 디지털, 혁신 개발 협력 관련 MOU도 체결했다. 주요 내용은 ▲직업 기술 훈련 및 STEM(Science, Technology, Engineering, Mathematics) 교육 강화 ▲기술 기반 취업·창업 생태계 조성 ▲AI·디지털 접근성 개선 등을 지원하는 협력 사업 추진이다.
이를 통해 청년 인재를 위한 AI, 디지털 분야 교육, 직업 훈련 등 미래지향적인 협력 강화를 꾀한다는 취지다.
양국은 해양 안보 협력 MOU도 맺었다. 우리 해양경찰청과 가나 해군 간 해양 안전 및 안보 협력이 골자다. 훈련·교육·세미나 등 인적 교류를 통한 능력 개발을 시작으로 해적, 무기·마약 밀매 등 해양에서 발생하는 국제범죄와 관련된 정보 교환에 힘쓰기로 했다. 또 조난 인명·선박·항공기 등 수색 및 구조에 관한 활동에도 서로 협력한다.
청와대는 "가나 해군의 해양 안보 역량 향상을 통해 기니만 해역에서의 안정성이 증진될 것"이라며 "우리 국민·선박에 대한 사고 예방 및 위기 대응 여건도 개선될 것"이라고 내다봤다.
pcjay@newspim.com