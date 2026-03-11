낙동강유역환경청, 양산 소규모 산업단지 VOCs 연구 EMA 게재

맞춤형 대기오염 관리 전략 근거 제시
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 낙동강유역환경청 대기환경관리단과 측정분석과 연구팀은 양산 소규모 산업단지 VOCs 배출 특성을 규명한 논문을 국제 학술지 Environmental Monitoring and Assessment(EMA) 2026년 2월호에 게재했다고 11일 밝혔다.
논문 제목은 '이동측정차량을 이용한 양산 지역 소규모 산업단지 VOCs 배출원 공간 특성에 관한 연구(Spatiotemporal characterization of VOC hotspots in small-scale industrial complexes in Yangsan, Korea, using real-time mobile SIFT-MS)'이다. EMA는 환경과학 및 오염 관련 주제를 다루는 SCIE급 국제 학술지로, 데이터 기반 환경 모니터링 연구의 주요 발표 플랫폼이다.
이번 연구는 양산 산막·어곡·소주·양산 일반 4개 소규모 산업단지를 대상으로 SIFT-MS 첨단장비를 활용해 휘발성유기화합물(VOCs) 배출 특성과 고농도 발생 지점을 파악했다. 모니터링은 2021년 11월부터 2024년 3월까지 겨울철 낮 시간(오전 10시~오후 2시)에 이동식 측정차량으로 반복 실시했다.
연구 결과 산막·소주·어곡 산업단지에서는 산소화 VOCs(메탄올·포름알데히드)가 주로 검출됐고, 양산 일반산업단지에서는 방향족 VOCs(툴루엔·자일렌)가 주요 물질로 확인됐다. 이 공간적·조성적 경향은 화학물질안전원 통계와 산업분포와 일치했다.
산업단지 공정 형태와 용제 사용 특성에 따라 중소 규모 단지별 VOCs 배출 특성이 상이함을 확인했다.
연구팀은 산업단지별 공정 및 배출 물질·공간분포 차이를 보여 맞춤형 대기오염 관리 전략 수립의 과학적 근거를 제시했다.
신석효 환경관리국장은 "현장 기반 이동측정 기술로 산업단지 배출 특성을 과학적으로 규명한 의미 있는 성과"라며 "행정과 연구 결합 성과를 바탕으로 산업단지 배출 특성을 정밀 분석하고 데이터 기반 대기오염 관리체계를 구축하겠다"고 말했다.
