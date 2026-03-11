에스피소프트, 美 화상 회의 플랫폼 '줌'과 AI 협업 인프라 시장 공략

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 클라우드 데스크톱 및 보안 솔루션 전문기업 에스피소프트는 미국 화상회의 플랫폼 줌 커뮤니케이션스에 최적화된 데스크톱 가상화 솔루션으로 고품질 화상회의와 인공지능이 지원하는 지능형 회의 환경을 구현했다고 11일 밝혔다.
회사에 따르면 영상과 음성 처리를 사용자 단말에서 수행하는 미디어 오프로딩 기술을 결합해 보안성과 품질을 확보하면서도 서버 부하를 획기적으로 절감했다. 이를 통해 대규模 동시 접속 환경에서 속도 저하 없는 업무 환경을 제공할 수 있다는 게 회사 측 설명이다.
특히 이번 글로벌 협업 플랫폼과 데스크톱 가상화 솔루션 결합은 줌과의 협업을 기반으로 진행됐다. 실사용 중심의 AI 기술을 고도화해 공공·금융·엔터프라이즈 시장에서 고성능 AI 업무 플랫폼 도입을 가속화하는 핵심 동력이 될 전망이다.
또한 망분리 환경에서 글로벌 협업의 진입 장벽을 제거하고 생산성을 높이는 새로운 업무 표준을 제시했다는 점이 주목된다. AI 기반 회의 요약 기능은 회의 중이나 종료 후에도 자동으로 제공되며, AI 음성 인식 모델이 실시간 다국어 번역을 제공해 46개 이상의 사용자 맞춤 언어로 출력 가능하다.
에스피소프트는 오는 18일부터 개최되는 국내 최대 공공 보안 전시회 'eGISEC 2026'에서 해당 기술을 시연할 예정이다. 끊김 없는 화상회의와 사용자 중심의 AI 기능이 실제 업무 시나리오 기반으로 구현될 것으로 기대된다.
에스피소프트 관계자는 "eGISEC 시연을 통해 단순한 기술 공개를 넘어 공공기관의 업무 환경을 AI 중심으로 전환하면서도 보안, 성능, 협업 요건을 충족할 것"이라고 강조했다.
한편 에스피소프트는 DaaS와 VDI 분야에서 망분리 환경에서도 글로벌 협업이 가능한 AI 기반 업무 인프라를 구축하며 공공·금융 시장에서 입지를 강화하고 있다.
