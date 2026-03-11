HS효성첨단소재, 세계 최대 복합소재 전시회 'JEC WORLD 2026' 참가

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = HS효성첨단소재는 오는 12일까지 프랑스 파리에서 열리는 세계 최대 복합소재 전시회 'JEC World 2026'에 참가한다고 11일 밝혔다.
JEC World는 1965년 시작된 행사로, 전 세계 100개국 이상에서 1,400여 개 기업이 참가하는 복합소재 산업 분야의 최고 권위 전시회다. 항공우주, 자동차, 건설, 신재생에너지 등 다양한 산업군에 걸쳐 최첨단 소재와 제조 혁신 기술이 소개된다. HS효성첨단소재는 2013년부터 'JEC World' 전시회에 참가해왔다.
HS효성첨단소재는 이번 전시회에서 탄소섬유 기반 첨단 복합소재 기술을 중심으로 다양한 제품을 선보이며 글로벌 고객사와의 협력 확대에 나선다. 특히 기존 제품 대비 인장강도를 향상시켜 자동차·드론·항공·토목건축 등 고강도 물성이 요구되는 분야에 적용 가능한 고강도 3K 탄소섬유와, 풍력·자동차 등 대규모 산업용 시장 확대를 겨냥한 48K 라지토우(Large Tow) 탄소섬유를 중점적으로 소개한다.
또한 전시 부스에서는 탄소섬유가 적용된 드론과 수소 고압용기 등을 전시하며 복합소재의 다양한 활용 가능성을 소개한다. 이를 통해 글로벌 고객사 및 산업 파트너들과의 기술 협력 기회를 모색하고 향후 다양한 산업 분야로 사업 확장을 추진할 계획이다.
임진달 HS효성첨단소재 대표이사는 "'JEC World 2026'는 당사의 우수한 기술력을 전 세계에 알리고 미래 협력 파트너를 발굴할 수 있는 최적의 무대"라며 "이번 전시회를 통해 글로벌 고객사와의 협력을 확대하고 복합소재 시장에서 새로운 사업 기회를 적극 발굴해 나가겠다"고 밝혔다.
